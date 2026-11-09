Aleksey Batrakov'un yeni serbest kalma maddesi ortaya çıktı! Galatasaray'dan acil durum hamlesi

Yaz transfer döneminde 25 milyon euro bonservis bedeliyle Lokomotiv Moskova'dan transfer edilen 21 yaşındaki Rus 10 numara Aleksey Batrakov, Galatasaray formasıyla sergilediği performansla Avrupa transfer piyasasının gözde isimlerinden biri haline geldi. Sarı-kırmızılı formayla çıktığı 13 maçta 6 gol ve 4 asistle oynayan genç yetenek, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 4 maçta attığı 4 golle dikkatleri üzerine çekti.

HEDEF 100 MİLYON EURO SERBEST KALMA MADDESİ VE ZAM

Galatasaray ile 30 Haziran 2031 tarihine kadar uzun vadeli sözleşmesi ve 55 milyon euroluk serbest kalma maddesi bulunan Batrakov için sarı-kırmızılı yönetim kollarını sıvadı. Yönetimin, Avrupa devlerinin radarına giren genç yıldızın kontratındaki serbest kalma bedelini 100 milyon euroya yükseltmeyi ve oyuncunun yıllık ücretinde iyileştirmeye gitmeyi planladığı öne sürüldü.

MENAJERİ KUZMICHEV DÜĞMEYE BASTI: "İSTANBUL'A GELİYORUM"

Rus futbolcunun temsilcisi Vladimir Kuzmichev, Rus basınından Match TV'ye yaptığı açıklamalarla sözleşme yenileme iddialarını ve planlanan görüşmeyi doğruladı. Kuzmichev, sarı-kırmızılı yönetimle yapacakları kritik zirveye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Planlanmış bir seyahatim var. Önümüzdeki iki hafta içinde Alexey'i ziyaret edeceğim ve yönetimle bir görüşme planlandı. Henüz somut bir görüşme yapmadık ancak bir toplantı yapıp konuyu ele alacağız, bundan eminim. Orada bu konuyu gündeme getirebilirler."