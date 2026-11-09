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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'deki geleceği için heyecanlandıran mesaj!

İtalya Serie A'da Como'yu 2-0 mağlup eden Inter'de form giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili spekülasyonlara son noktayı koydu.

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Hakan Çalhanoğlu'ndan Inter'deki geleceği için heyecanlandıran mesaj!
Emre Şen

İtalya Serie A'nın 11. haftasında Inter, sahasında konuk ettiği Como'yu Pio Esposito ve Marcus Thuram'ın golleriyle 2-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan ve sahada 80 dakika kalan milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu, hem takımının galibiyetinde kritik rol oynadı hem de maç sonu geleceğine dair önemli açıklamalarda bulundu.

"BÜYÜK BİR YAYGARA KOPARMAYA GEREK YOK"

Hakan Çalhanoğlu ndan Inter deki geleceği için heyecanlandıran mesaj! 1

Inter ile mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki futbolcu, adının geçtiği transfer dedikoduları ve kontrat durumu hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Sezonu nasıl geçiriyorum? Bu soruyu bekliyordum. Sakinim, işimi yapıyorum, takım arkadaşlarımı seviyorum. Beş yıldır buradayım, birlikte çok şey kazandık. İki taraf da sakin ve neler olacağını göreceğiz. Büyük bir yaygara koparmaya gerek yok, herkes sakin kalsın."

HENÜZ SÖZLEŞME YENİLEMEDİ

Hakan Çalhanoğlu ndan Inter deki geleceği için heyecanlandıran mesaj! 2

Inter formasıyla İtalya'da kazandığı kupalar ve gösterdiği istikrarlı performansla taraftarların sevgilisi haline gelen milli kaptanın, kulüple olan kontrat görüşmelerini ilerleyen aylarda netleştirmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Internazionale Hakan Çalhanoğlu
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