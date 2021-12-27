17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosu açıklandı

İSTANBUL (AA) - 17 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 10-13 Ocak'ta Antalya'da Danimarka ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Soykan Başar yönetimindeki ay-yıldızlı takımın aday kadrosuna şu futbolcular davet edildi:

Kaleciler: Mert Furkan Bayram (Altınordu), Deniz Ertaş (İttifak Holding Konyaspor), Arif Şimşir (Altınordu)

Defans: Efe Arda Koyuncu (Medipol Başakşehir), Arda Kılıç (GZT Giresunspor), Hasan Berat Kayalı (Altınordu), İzzet Ali Erdal (Mainz), Mertcan Ayhan, Batuhan Yavuz (Schalke 04), Ali Turap Bülbül (Galatasaray), Muhammet Eren Arıkan (Yukatel Kayserispor), Berkay Yılmaz (SC Freiburg)

Orta saha: Diren Dağdeviren, Ali Eren Ersungur (TSG 1899 Hoffenheim), Furkan Yöntem (Altınordu), Emirhan Acar (AKA Tirol), Fahri Kerem Ay (Beşiktaş), Emirhan Kayar (Galatasaray), Bertan Çalışkan (KAA Gent), Kenan Yıldız (Bayern Münih), Efe Kaan Sihlaroğlu (Karlsruher)

Forvet: Can Yılmaz Uzun (Nürnberg), Enes Kaan Rüzgar (Schalke 04), Muhammed Emin Temel (Aytemiz Alanyaspor), Selim Can Sönmez (FC Utrecht), Halil Özdemir (KV Mechelen)

