17 yaşındaki Ahmet Efe’nin öldüğü kazada sanığa 5 yıl hapis

Ölen Ahmet Efe Çalık’ın ailesi kararı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını belirtirken ailenin avukatı Zafer Özer, "Bizce adil bir karar olmamıştır. Ölenin yakınları perişan haldedir. Adeta bir cinayet işlenmiştir" dedi.

Kaza 2 Nisan günü saat 04.50 sıralarında Zonguldak-Kilimli istikameti Teoman Duralı Tüneli çıkışında yaşandı. Bayram Barış Sağlam idaresindeki 67 T 0158 plakalı ticari taksi tek taraflı kaza yaptı. Kazada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki Ahmet Efe Çalık olay yerinde hayatını kaybederken Miraç K. ise yaralandı. Kazadan yaralanan ve tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Bayram Barış Sağlam tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cumhuriyet Savcısı’nın iddianame 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek yargılama başladı. İlk duruşmada adli tıp kurumundan alınan raporlar ve sanığın savunması ile katılanların talepleri görüşüldü. İkinci duruşmada ise yargılama tamamlanarak karar verildi.

Duruşmada söz verilen Ahmet Efe Çalık’ın annesi ve babası sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti. Baba Ayhan Çalık, "Resmen bir cinayet işledi. Geride çok büyük bir acı bıraktı" dedi.

Eşi ve çocuğuna bakmakla yükümlü olduğunu ve kimseye bilerek ve isteyerek bir zarar vermediğini söyleyen tutuklu sanık Bayram Barış Yılmaz savunmasında "Benim bakmakla yükümlü olduğum eşim ve çocuğum var. Çalıştığım sırada böyle bir kaza oldu. Ben kimseye bilerek ve isteyerek zarar vermedim. Mahkeme huzurunda ailelerinden binlerce kez özür dilerim. Tutuklu bulunduğum sürece elimden başka bir şey gelmiyor. O araçta bende vardım. Üçümüz birden ölmüş olabilirdik" dedi.

Mahkeme, sanığın bilinçli taksirle bir kişinin ölümü, bir kişinin yaralanmasına sebebiyet vermek suçundan 5 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Sanık tutuklulukta geçirdiği süre ile muhtemel yasa yolunda geçireceği süre göz önüne alınarak tahliye edildi.

"5 YIL CEZA TAYİN EDİLMESİ ADİL OLMAMIŞTIR"

Ölen Ahmet Efe Çalık’ın ailesinin avukatı Zafer Özer, sanığın 70 kilometre hız sınırı olan yolda yaklaşık 160 kilometre hızla giderek kazada asli ve tam kusurlu olduğunu söyledi. Verilen 5 yıllık hapis cezasını değerlendiren Özer şöyle dedi:

"2 Nisan 2023 günü sanık Barış Sağlam’ın sevk ve idaresindeki ticari taksinin tek taraflı kazası sonucu Ahmet Efe Çalık ki 17 yaşındadır. 17 yaşındaki Miraç Kundakçı’nın yaralanmasına sebebiyet verilen olayla ilgili bugün karar duruşması yapıldı. Sanık Bayram Barış neticeden 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Verilen kararı istinaf edeceğiz. Bizce adil bir karar olmamıştır. Ölenin yakınları perişan haldedir. Aynı şekilde Miraç Kundakçı ömür boyu unutamayacağı bir travma yaşamaktadır. Kazanın oluşuna saatte 160 kilometre seyretmesi sonucu asli ve tam kusurlu olarak sanık sebebiyet vermiştir. Adeta bir cinayet işlenmiştir. Mahkemenin verdiği karar son derece yetersiz kalmıştır. Bu tür suçlarda Türk Ceza Kanunu’nun 85. madde gereği ceza aralığı 2 yıldan 15 yıladır. Netice ceza 5 yıl olarak tayin edilmesi bizce adil olmamıştır."

Amca Orhan Çalık da "Taksirle adam öldürmekten yargılanan bir taksi şoförü beş yılla dışarı çıkmıştır. 160 kilometre hızla giderken gencecik bir çocuğu öldürmüştür. Bu bir katliamdır. Bu bir katildir. Beş yıl ile ceza alması izana sığmayacak bir yerdedir" şeklinde konuştu.

Aile, sanığın üst sınırdan cezalandırılması için verilen kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.

