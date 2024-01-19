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18. İstanbul Bienali'nin açılışı 2025'e ertelendi

AA AA
19.01.2024 15:14 | Son Güncelleme:
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İstanbul Kültür Sanat Vakfınca (İKSV) bu yıl düzenlenmesi planlanan "18. İstanbul Bienali" 2025'e ertelendi.

İKSV'den yapılan açıklamada, 2007-2036 bienal sponsoru Koç Holding başta olmak üzere çok sayıda kurum, kuruluş, uluslararası fon sağlayıcı ve kültür kurumlarının desteğiyle 14 Eylül-17 Kasım'da gerçekleştirilmesi planlanan bienalin ertelendiği belirtildi.

Bienal için Mart 2023'ten bu yana dünyanın dört bir yanından 58 sanatçıyla birlikte çalışıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Onlarca yeni sanat eserinin üretimine ve hem yerel hem uluslararası ölçekte verimli işbirliklerine olanak sağlamasını hedeflediğimiz bu bienalin kavramsal çerçevesi, büyük kayıpların ve acıların ardından sanatın nasıl bir rol üstlenebileceğini araştırıyordu. Bu sırada, vakıftaki seçim ve karar süreçlerine dair eleştiriler aldık ve bu eleştirileri değerlendirerek tüm işleyişleri daha katılımcı hale getirmek üzere harekete geçtik. İstanbul Bienali'nin her zamanki gibi sanatsal ifade, diyalog ve bir araya gelme olanakları sunmasını hedefledik. Buna rağmen, sanat çevrelerinde asla arzu etmeyeceğimiz biçimde tarafların oluştuğunu, bienale katılmayı kabul etmiş veya etmeyi değerlendiren sanatçıların, yürütülen işbirliklerinin ve ortaklıkların olumsuz etkilendiğini gözlemledik."

Bu durumun, İstanbul Bienali'nin planlandığı şekilde düzenlenmesini imkansız hale getirdiğine işaret edilen açıklamada, "Bu nedenle, 14 Eylül'de kapılarını açması planlanan 18. İstanbul Bienali'nin ertelendiğini kamuoyuna üzülerek duyuruyoruz. Her zaman en iyi şekilde gerçekleştirmek için çaba sarf ettiğimiz İstanbul Bienali'ni yeni yönetmelik çerçevesinde ele alınacak bir süreçle 2025 yılında yeniden izleyicilerle buluşturacağız." ifadeleri kullanıldı.

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