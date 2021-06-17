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18. Kalite ve Başarı Sempozyumu başladı

17.06.2021 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar: - "İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde çalışmalarımızla kuruluşlarımızın rekabet gücünü artırmaya, onlara yön vermeye, rehberlik yapmaya devam edeceğiz"

Türkiye Kalite Derneği (KalDer) Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar, zorlu geçen bu dönemde yaptıkları çalışmalarla kuruluşların rekabet gücünü artırmayı, onlara rehberlik etmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

KalDer Bursa Şubesince "Değişim özünde" temasıyla bu yıl 18'incisi çevrim içi düzenlenen "Kalite ve Başarı Sempozyumu" başladı.

Sempozyumun açılışında konuşan Bayraktar, derneğin 30 yıldır sürdürülebilirlik ve yaşam kalitesine yön verdiğini söyledi.

Bayraktar, KalDer'in dönüşüme de liderlik eden bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çevrim içi ortamlarda etkinliklerimizi düzenliyoruz. Etkinliklerimiz yoğun ilgi gördü. İş insanlarını bir araya getirmekten mutluluk duyuyoruz. Sempozyumda paylaşılan bilgi ve deneyimlerin bugüne kadar pek çok kurumun ufka bakışına katkı sağladığını biliyoruz. 'Değişim özünde' temasıyla gerçekleşen bu sempozyumda salgın sonrası değişen hatta dönüşen ekonomi, bilim, sağlık, teknoloji ve tarım konularında çok değerli konuşmacılarımız katkı sunacaklar. İçinde bulunduğumuz bu zorlu dönemde çalışmalarımızla kuruluşlarımızın rekabet gücünü artırmaya, onlara yön vermeye rehberlik yapmaya devam edeceğiz."

Bursa Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (BUSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Ergun Hadi Türkay da sempozyumun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı Emin Direkçi ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl çevrim içi düzenlenen sempozyumu gelecek senelerde yeniden yüz yüze düzenlemeyi ümit ettiklerini anlattı.

Açılış konuşmalarının ardından "Değişimin özünde" başlıklı ilk oturumda, ​​​​​​​Limak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Opet Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk şirketlerine ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Sempozyum gün içinde "Teknolojide Kadın" ve "Beyin Nedir'den Yaşam Nedir'e Bir Bilim Yolculuğu" oturumlarıyla devam edecek.

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