YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çanakkale
  4. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

AA AA
18.03.2024 10:58
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale'de, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalyayı toka ettiği Türk bayrağı törenle göndere çekildi.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Çanakkale'deki anma törenlerinden ilki, Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirildi.

Bakan Güler, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen ile Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Çanakkale Şube Başkanı Muharrem Şahin, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 1994 yılında 253 bin şehit adına 3972 sayılı Kanun'la Çanakkale'ye verilen, "Çanakkale Geçilmez" yazılı altın madalya, Bakan Güler tarafından Türk bayrağına toka edildi.

Güler'in altın madalya takmasının ardından öptüğü Türk bayrağının göndere çekilmesiyle saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Milli Savunma Bakanı Güler ve beraberindekiler, Çanakkale Boğazı'nda demirli TCG Büyükada korvetinden 21 pare top atışının yapıldığı tören sonrası Çanakkale Valiliğini ziyaret etti.

Programa, CHP Çanakkale milletvekilleri İsmet Güneşhan ve Özgür Ceylan, İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Miles Armitage, Askeri Ataşe Kaptan Ben Esler, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, İngiltere'nin Askeri Ataşe Yardımcısı Sat Aaron Graham, Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçi Yardımcısı Nicole Slight ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldıBayburt’ta Çanakkale Zaferi ve şehitler çeşitli etkinlikler anıldı
Adana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandıAdana ve çevre illerde Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü kutlandı
Düzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyorDüzce’de ramazan dolu dolu yaşanıyor
Anahtar Kelimeler:
Çanakkale tören

Çanakkale Namaz Vakitleri 18 Mart Pazartesi

İmsak
05:50
Sabah
07:14
Öğle
13:27
İkindi
16:50
Akşam
19:31
Yatsı
20:49

Çanakkale Nöbetçi Eczaneler18 Mart Pazartesi

Aslihan eczanesi
Merkez
Ayvacik gözde eczanesi
Ayvacik
Türker eczanesi
Bayramic
Sadirvan eczanesi
Biga
Ebrucan eczanesi
Lapseki
Neyir eczanesi
Gelibolu
Utku eczanesi
Gokceada
Tümünü Göster
Çanakkale ECZANELER
Çanakkale ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

Konforlu ve tarz! Evde, ofiste, plajda, kampta Crocs ile rahatlığa adım atın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.