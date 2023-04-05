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18 milyon ata tohumu dağıtıldı

05.04.2023 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin geniş yerel tohum merkezini kuran, bugüne kadar Muğla dahil Türkiye’nin 81 iline 17 Milyon yerel tohum dağıtan Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı için yerel tohum dağıtımlarında kısa sürede 50 şehre 1 Milyon yerel tohum gönderdi.

18 milyon ata tohumu dağıtıldı

‘Yerel Tohum Ulusal Güç’ sloganı ile 2016’da kurulan Yerel Tohum Merkezi, Türkiye’ye testleri yapılmış yerel tohumları ulaştırmaya devam ediyor. 968 yerel tohumu envanterine alan, tohumların genetiğini inceleyen ve bu tohumların dikimini yaparak vatandaşlara ulaştıran Muğla Büyükşehir Belediyesi, 2023 yılı dağıtımı için 105 yerel tohumun dikimini yaptı.

Yerel tohumların dikiminden sonra kurutulması ve kontrollerini yapan Büyükşehir Belediyesi 2023 dağıtımlarında Türkiye’nin 50 iline ulaşarak 1 Milyon tohum dağıttı. 2016 yılından beri yerel tohumları Türkiye’nin tüm illerine ulaştıran Büyükşehir Belediyesi toplam yerel tohum dağıtımında 18 Milyon rakamına ulaştı.

Tarımın, üretimin ve ulusal gücün kaynağının yerel tohum olduğunu söyleyen Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün Muğla’nın topraklarında filizlenen ata tohumlarının tüm Türkiye’de üretim için hayat bulmasının kendilerini mutlu ettiğini ve gururlandırdığını söyledi. Türkiye’nin en geniş yerel tohum merkezini kurduklarını belirten Gürün, Muğla’da testleri yapılan, çoğaltılan yerel tohumların Kars’ta, Mardin’de, Sinop’ta, Edirne’de ülkemizin tüm şehirlerinde toprakla buluştuğunu söyledi.

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