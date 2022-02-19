18 Şubat reyting sonuçları açıklandı mı? Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu?

18 Şubat reyting sonuçları belli oldu mu? farklı kanallarda ekrana gelen yapımlar reytinglerde adeta yarışıyor. Dizi, film ve programların reyting sıralamalarında nasıl bir sonuç aldığı ilgiyle takip edilirken önceki günün reyting sıralaması yayımlanmaya devam ediyor. 18 Şubat Cuma gününün reyting sonuçları ile ilgili sıralama merak konusu oldu. Peki Hangi dizi, program reytinglerde birinci oldu? 18 Şubat reyting sonuçları ve sıralamanın detaylarına haberimizde yer verdik.

18 ŞUBAT REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

18 Şubat reyting sonuçları açıklanıyor. 18 Şubat TV'de Aziz, Yalnız Kurt, Arka Sokaklar, Hacı Bayram-ı Veli Aşkın Yolculuğu, Kaderimin Oyunu, Aşk Mantık İntikam gibi pek çok dizi, film ve yarışma birinci olmak için mücadele etti.

Günlük olarak yayınlanan ve Total, AB ve 20+ABC1 olarak ölçülen reyting sonuçlarına göre 18 Şubat Cuma retyting listesi açıklandığında haberimizde eş zamanlı olarak yer verilecektir...

MERAK EDENLER İÇİN

17 ŞUBAT PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

17 Şubat reyting sonuçları belli açıklandı. Total'de 1.sırada Fox TV’de yayınlanan “Mahkum” 2. sırada ATV’de ekrana gelen “Bir Zamanlar Çukurova”, 3.sırada TRT1’de izleyiciyle buluşan “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mahkum”, 2.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız” 3.sırada “Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı” yer aldı.



