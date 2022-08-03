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18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

03.08.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda son 16 turunda rakiplerini mağlup edenler çeyrek finale çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, İsrail, Slovenya, İtalya, Litvanya ve İspanya'nın çeyrek final vizesi aldığı turnuvada, Almanya, Karadağ, Polonya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Büyük Britanya ve Kuzey Makedonya klasman maçlarına çıkacak.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda klasman müsabakaları ise Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Şampiyonada yarın yapılacak çeyrek final ve klasman müsabakalarının programı şöyle:

- Çeyrek final:

13.45 Fransa-Slovenya

16.00 İsrail-Sırbistan

18.15 İspanya-İtalya

20.30 Türkiye-Litvanya

- Klasman maçları:

13.45 Almanya-Hırvatistan

16.00 Polonya-Karadağ

18.15 Büyük Britanya-Çekya

20.30 Kuzey Makedonya-Yunanistan

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FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol ŞampiyonasıFIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
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çeyrek final

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