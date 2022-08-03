18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belirlendi

İZMİR (AA) - İzmir'in ev sahipliğinde düzenlenen FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda çeyrek finalistler belli oldu.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu ile Bornova Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda son 16 turunda rakiplerini mağlup edenler çeyrek finale çıktı.

Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Sırbistan, İsrail, Slovenya, İtalya, Litvanya ve İspanya'nın çeyrek final vizesi aldığı turnuvada, Almanya, Karadağ, Polonya, Hırvatistan, Yunanistan, Çekya, Büyük Britanya ve Kuzey Makedonya klasman maçlarına çıkacak.

Turnuvada çeyrek final karşılaşmaları Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonu'nda klasman müsabakaları ise Bornova Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak.

Şampiyonada yarın yapılacak çeyrek final ve klasman müsabakalarının programı şöyle:

- Çeyrek final:

13.45 Fransa-Slovenya

16.00 İsrail-Sırbistan

18.15 İspanya-İtalya

20.30 Türkiye-Litvanya

- Klasman maçları:

13.45 Almanya-Hırvatistan

16.00 Polonya-Karadağ

18.15 Büyük Britanya-Çekya

20.30 Kuzey Makedonya-Yunanistan



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz