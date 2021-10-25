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18 yaşına giren Derin Talu işi kaptı! İddialı pozları olay oldu

25.10.2021 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen 18 yaşındaki Derin Talu bir marka için iddialı pozlar verdi. 18 yaşına basar basmaz iş anlaşması yapan Defne Samyeli'nin kızı takipçilerinin dikkatini çekmeyi de başardı.

18 yaşına giren Derin Talu işi kaptı! İddialı pozları olay oldu

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızları Deren Talu ile Derin Talu, güzellikleriyle sık sık sosyal medyada adlarından söz ettiriyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde 18 yaşına basan Defne Samyeli'nin küçük kız Derin Talu, Instagram hesabından yayınladığı cesur pozlarla dikkatleri üzerine çekiyor.

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Derin Talu, bir marka için kamera karşısına geçti. Kırmızılar içinde iddialı pozlar veren Derin Talu'nun pozları ise takipçilerini pek tatmin etmedi.

Kırmızı tavşan maskesi de olan Talu'ya takipçileri "İlk fotoda iki kaş arasında kıl var. Bir saattir ekrandan temizlemeye çalışıyorum. Rezilliğe bak", "Olmamış", "Çirkin" gibi yorumlarda bulundu.

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"HERKESİN KENDİ HAYATI"

Derin Talu'nun geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği cesur pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı her hangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Ben 7 yaşındaydım ilk televizyona çıktığım zaman.

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Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. "Elalem ne der?" lafından hiç hoşlanmıyorum. Bundan daha büyük insanın ayağına pranga olan bir laf yok. Hayatımızı elalemin ne diyeceğini düşünerek yaşadığımız zaman hayatımızı en büyük hapise sokuyoruz kendimizi. Kendim yapmıyorum, çocuklarıma da yapmıyorum bunu. Nasıl giyinmek istiyorsa öyle giyinir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
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