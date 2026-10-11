Selena Gomez, yüz maskesiyle sokağa çıktı! Bakan bir daha baktı

Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, çarşamba günü Beverly Hills'te bir mekândan çıkarken objektiflere yansıdı. Yüzünde bir cilt bakım maskesi olduğu görülen ünlü isim, alışılmışın dışındaki görüntüsüyle dikkatleri üzerine çekti.

Only Murders in the Building dizisinin yıldızı, yüzünün alt yarısını tamamen kapatan siyah bir maske ve ince, koyu renk güneş gözlükleri takıyordu. Bu görünüm, Gomez'in yüzünü neredeyse tamamen gizlemesine neden oldu.



Gomez'in üzerinde bol kesimli, krem rengi tüylü bir kazak ve koyu renk eşofman altı vardı. Siyah saçlarını ortadan ayırarak arkadan toplayan yıldızın, günlük bir işi için dışarı çıktığı tahmin edildi.