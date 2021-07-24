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  4. 18 yaşındaki Emma Raducanu, Wimbledon'da 4. tura çıktı

18 yaşındaki Emma Raducanu, Wimbledon'da 4. tura çıktı

24.07.2021 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

18 yaşındaki İngiltere vatandaşı tenisçi Emma Raducanu, dünya sıralamasında 45. olan Sorana Cirstea'yı yenerek İngiltere'deki Wimbledon tenis turnuvasında son 16'ya kaldı.

18 yaşındaki Emma Raducanu, Wimbledon'da 4. tura çıktı

18 yaşındaki İngiltere vatandaşı tenisçi Emma Raducanu, dünya sıralamasında 45. olan Sorana Cirstea'yı yenerek İngiltere'deki Wimbledon tenis turnuvasında son 16'ya kaldı.

Raducanu, 31 yaşındaki rakibine karşı maçı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 kazandı.

Kadınlar dünya sıralamasının 338. basamağındaki Raducanu bu zaferle, kariyerinin ilk Grand Slam turnuvası deneyimini yaşadığı Wimbledon'da 4. tura yükseldi.

Maç sonrası konuşan Raducanu "Söyleyecek söz bulamıyorum. Bugün burada bana destek olan herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Raducanu bu zaferle, Wimbledon'da son 16'ya kalan en genç İngiliz kadın sporcu unvanını da kazandı.

Raducanu'nun bir sonraki rakibi Avustralyalı Ajla Tamljanovic olacak.

Raducanu seyircileri selamlarken

Romanyalı bir baba ile Çinli bir annenin çocuğu olarak Kanada'nın Toronto kentinde doğan Raducanu, 2 yaşındayken ailesiyle İngiltere'ye taşındı, tenis oynamaya 5 yaşında başladı.

Wimbledon Tenis Turnuvası, dört Grand Slam turnuvasından biri ve dünyanın en eski tenis turnuvası unvanını taşıyor. Geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilen oyunların bu yıl 134.sü düzenleniyor. Wimbledon ayrıca çim kortta oynan tek Grand Slam turnuvası.

İngiltere'nin başkenti Londra'da her yıl Haziran ayının son haftasında başlayan turnuva iki hafta sürüyor.

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