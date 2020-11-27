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18 yaşındaki engelli genç kızdan haber alınamıyor

DENİZLİ HABERLERİ  | 27.11.2020 22:25 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız, öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, ailesi ihbarda bulundu.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız, öğleden sonra kendisinden haber alınamaması üzerine, ailesi ihbarda bulundu. Jandarma ve arama kurtarma ekipleri çalışmaya başladı.
Olay, Merkezefendi ilçesi Altındere Mahallesinde ikamet eden 18 yaşındaki engelli genç kız Yasemin Küçük, evden 16.00 sıralarında çıktığı öğrenildi. Ailesi genç kızdan haber alamaması üzerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri bölgede çalışırken, Jandarma ekipleri çevrede arama çalışmalarına başladı. Aile, arama kurtarma ekiplerinden yardım istemesi üzerine bölgeye Denizli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) 4 kişilik ekiple çalışmalarına başladı. Denizli’de bulunan diğer arama kurtarma ekipleri, TRAC Denizli Şubesi 4 kişi, AKUT 8, DAK 10 ve İHH ekipleri ise 11 kişi ile çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Öte yandan, 18 yaşındaki Yasemin Küçük’ün en son Göveçlik Mahallesi yakınlarında görüldüğü ve kent merkezine doğru ilerlediği belirtildi. Küçük’ün üzerinde siyah bir mont, sırtında lacivert bir sırt çantasının bulunduğu ve beyaz renkte eşarbının bulunduğu belirtildi.

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