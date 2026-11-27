UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş'a kaybeden Hapoel Beer-Sheva'da teknik direktör Ran Kozuch, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.

"BELKİ DE ONLARDAN ÜSTÜNDÜK"

Sahadaki oyunlarından memnun olduğunu ancak alınan sonucun kendisini öfkelendirdiğini belirten Ran Kozuch, şu ifadeleri kullandı:

"Beşiktaş'la başa baş oynadık. Hatta belki de onlardan üstündük. Yazık oldu bize. Çok sinirliyim."

SOSYAL MEDYADA ALAY KONUSU OLDU

Ran Kozuch'un mağlubiyet sonrası yaptığı bu değerlendirmeler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, İsrailli çalıştırıcının açıklamalarını gerçeklikten uzak bularak esprili paylaşımlarla tiye aldı.

"YENİLGİYİ YEDİREMEDİ" YORUMLARI YAĞDI

Maç sonucunu kabullenemediği yönünde çok sayıda yorum yapılan Kozuch için kullanıcılar, "Yenilgiyi yediremedi" ve "Farklı bir maç izlemiş" şeklinde ifadeler kullanarak açıklamalara tepki gösterdi.