UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaş'a kaybeden Hapoel Beer-Sheva'da teknik direktör Ran Kozuch, mücadelenin ardından değerlendirmelerde bulundu.
Sahadaki oyunlarından memnun olduğunu ancak alınan sonucun kendisini öfkelendirdiğini belirten Ran Kozuch, şu ifadeleri kullandı:
"Beşiktaş'la başa baş oynadık. Hatta belki de onlardan üstündük. Yazık oldu bize. Çok sinirliyim."
Ran Kozuch'un mağlubiyet sonrası yaptığı bu değerlendirmeler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Siyah-beyazlı taraftarlar ve futbolseverler, İsrailli çalıştırıcının açıklamalarını gerçeklikten uzak bularak esprili paylaşımlarla tiye aldı.
Maç sonucunu kabullenemediği yönünde çok sayıda yorum yapılan Kozuch için kullanıcılar, "Yenilgiyi yediremedi" ve "Farklı bir maç izlemiş" şeklinde ifadeler kullanarak açıklamalara tepki gösterdi.
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