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Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

İSPANYA HABERLERİ  | 28.09.2018 16:02 | Son Güncelleme

İspanya'da 18 yaşındaki futbolcu Jose Roberto Suarez, maç sırasında sahanın etrafındaki duvara çarparak hayatını kaybetti.

Genç futbolcu maç sırasında hayatını kaybetti

FC Navia takımının formasını giyen Jose Roberto Suarez'in ölümü ülkede şok etkisi yarattı. Marino de Cudillero'yla oynanan maçta şanssız bir hamle yapan Suarez sahanın çevresindeki duvara çarptı.

12 gün boyunca hastanede kalan genç futbolcu kurtarılamadı. (CNN Türk)

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Anahtar Kelimeler:
Jose Roberto Suarez Navia Marino de Cudillero

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