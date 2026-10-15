Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının tamamlanmasının ardından haftanın en iyi 11'i belli oldu. UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından hazırlanan kadroda, Avrupa futbolunun dikkat çeken isimleri yer aldı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY...

Fenerbahçe'nin Aston Villa karşısında 6-0 mağlup olduğu mücadelede rakip fileleri havalandıran Johan Manzambi, haftanın 11'ine seçilen isimler arasında yer aldı.

Galatasaray'ın sahasında Barcelona'ya 4-1 yenildiği karşılaşmada iki asist yapan Lamine Yamal da gösterdiği performansla haftanın en iyi oyuncuları arasına girmeyi başardı.

11 FARKLI KULÜPTEN FUTBOLCU SEÇİLDİ

UEFA Teknik Gözlemci Grubu tarafından belirlenen haftanın 11'i, kulüp çeşitliliğiyle de öne çıktı. Açıklanan kadroda toplam 11 farklı kulüpten futbolcuya yer verildi. Böylece Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında performansıyla öne çıkan isimler, haftanın kadrosunda buluştu.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE HAFTANIN 11'İ

Kaleci: Stas Pokatilov (Sabah FK)

Defans: Maxi Araujo (Sporting CP), Henrik Falchener (Viking FK), Jeff Chabot (VfB Stuttgart), Fredrik Sjøvold (Bodø/Glimt)

Orta saha: Johan Manzambi (Aston Villa), Vitinha (Paris Saint-Germain)

Forvet: Bradley Barcola (Liverpool), Lamine Yamal (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Nicolò Tresoldi (Club Brugge).