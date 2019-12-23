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18 yaşındaki genç kızın hayali ve yaşantısı şoke ediyor!

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
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18 yaşındaki Tala Kotova isimli genç kız, çocukluk hayalini hayata geçirmeye çalışıyor. Rus genç kız anaokulundan beri 'İnsan Barbie' olmak istiyor.

18 yaşındaki Tala, topuklu ayakkabılar ve makyaj yapmanın anaokulundan beri hayatının vazgeçilmez bir parçası olduğunu söylüyor. Rusya'nın Sverdlovsk Oblastı bölgesinde yaşayan Tala, neredeyse her gece partilere katıldığı için okula devam etmenin zor geldiğini de belirtiyor.

OKULA GİTMİYOR

Genç kız okula gidememesini hakkında, "Nasıl olsa bir gün tüm sınavlardan geçeceğim. Şu an sadece kendimi geliştirmeye odaklandım" diyor.
Tala, ne isterse yaptığı için kendisini umursamazlıkla suçlayan düşmanlarının farkında olduğunu da belirtiyor. Genç kız, "Çoğu kız hayatımın sadece yüzde 10'unu görmesine rağmen benim gibi olmak istiyor ve bunun için ellerinden geleni yapıyorlar. Ben sadece en iyi makyaj ürünlerini alıyorum, solaryuma giriyorum ve iki günde bir spor salonuna gidiyorum" diyor.

TÜM HARCAMALARINI AİLESİ KARŞILIYOR

Tala, gece kulübünden çok restoranları tercih ediyor. Tüm harcamalarını ise ailesi karşılıyor. Genç kız ailesinin ne iş yaptığı hakkında bilgi vermekten
kaçınıyor. Sadece 'gayrimenkul' işinde olduklarını belirtmekle yetiniyor.

'KALÇALARIM ve GÖĞÜSLERİM DOĞAL'

Vücudunun tamamen doğal olduğunu da söyleyen genç kız sadece bir kez bıçak altına yattığını itiraf ediyor. Tala, "Kalçam ve göğüslerim orijinal. Beni tatmin ediyor" diyerek kalça ve göğüsleri için herhangi bir operasyon geçirmeyeceğini söylüyor.

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Barbie barbie bebek lüks hayatlar lüks yaşam

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
KADINLAR ARTIK BEYNİNİZ ALSIN ŞUNU.BİZ KOCAMAN POPO İSTEMİYORUZ ÇANAK ANTEN GİBİ SİLİKON DOLDURMAYIN HAFİF ÇIKINTILI VE TOPARLAK OLSUN YETER VÜCUDUNUZUN BÜTÜNLÜĞÜNE UYUM SAĞLASIN KUM SAATİ GİBİ DEĞİL YANİ ÇAY BARDAĞI GİBİ
zaten ölesin neye uraşıyon anlamadımki
TOHUMLARI GÜZEL BUNLARI
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