EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. 18 yıl önce göreve başladığı üniversitenin rektörü oldu

18 yıl önce göreve başladığı üniversitenin rektörü oldu

19.09.2022 17:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi'nde 18 yıl önce göreve başlayan Prof. Dr. Alptekin Yasım, Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üniversitenin yeni rektörü oldu. Prof. Dr. Yasım, bugün düzenlenen törenle rektörlük mührünü Prof. Dr. Niyazi Can'dan teslim alarak görevine başladı.

18 yıl önce göreve başladığı üniversitenin rektörü oldu

2019 yılının Ekim ayında yayınlanan KHK ile Elbistan Devlet Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Alptekin Yasım, son yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile KSÜ rektörü oldu. Prof. Dr. Yasım, üniversitenin Cahit Zarifoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen törenle görevine başladı. Törende 4,5 yıldır KSÜ Rektörlüğü grevini yürüten Prof. Dr. Niyazi Can, cübbeyi Prof. Dr. Alptekin Yasım'a giydirdikten sonra rektörlük mührünü teslim edip başlarılar diledi. Prof. Dr. Yasım da Niyazi Can'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür plaketi verdi.

908f0ddfea750a395ac17c528c877d7b

‘ÜNİVERSİTEDE EN ÜST MAKAMA YÜKSELDİM’

Daha sonra bir konuşma yapan KSÜ Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, akademik hayatına KSÜ'de başladığını söyledi. Prof. Dr. Yasım, "2004 yılında akademik hayatıma Yrd. Doç. Dr. olarak başladığım üniversitede şu anda en üst makama, yönetici makamına yükselmiş bulunmaktayım. Bunun için ne kadar şükretsem azdır. Beni bu göreve layık gören Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve sayın YÖK başkanıma teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte bana destek olan başta Sayın Mahir Ünal olmak üzere AK Parti yönetimine ve MHP yönetimine de teşekkür ederim" dedi.

1740ef0d8f4acf81150b4f9f6c834d65

Yapacağı ilk çalışmalar hakkında da açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Yasım, "Üniversitenin şehre ve halka açılan en büyük penceresi tıp fakültesidir. Son yıllarda tıp fakültesindeki birtakım sıkıntılardan dolayı büyük şikayetler meydana gelmiştir, yine pek çok kıymetli öğretim üyemiz tıp fakültemizden ayrılmıştır. Benden beklenen en öncelikli şeyin tıp fakültesindeki aksaklıkların giderilmesi olduğunun farkındayım. Uzun yıllardır bu fakültede çalışan bir öğretim üyesi olarak konuya hakimim ve gerekli adımları atacağız. Ayrılan öğretim üyelerimizi tekrar fakültemize kazandırmaya çalışacağız. Vatandaşların sağlık alanındaki beklentilerini karşılayacak ve en üst düzeyde sağlık hizmeti verecek bir hastane oluşturmak birinci önceliğimiz olacaktır. Yükseköğretim kurumları, o şehre katkı sağlayan kurumladır" diye konuştu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı? YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı mı?
ÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevaplarıÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevapları
KPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldıKPSS Lisans oturumlarında ilk hafta sonu geride kaldı
Anahtar Kelimeler:
Rektör Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

ÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevapları

ÖSYM duyurdu! İşte KPSS soru ve cevapları

Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!

Van sınır kapısı adı nedir? KPSS lisans 2022 sorusu ve cevabı!

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Anıt eş anlamlısı nedir?

Anıt eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Şoke eden e-posta! ''Ödeme istiyorsan yapman gereken...''

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Yeni Kral’a protesto! “Biz evimizi ısıtamıyoruz...”

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

Tükürüğünün değeri dudak uçuklattı! “Hayatım tamamen değişti”

İşte Kraliçe’nin gömüleceği kıyafet ve mücevherler...

İşte Kraliçe’nin gömüleceği kıyafet ve mücevherler...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.