18 yıllık hasret bitti! Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ile kasasını doldurdu

Fenerbahçe, İstanbul'daki 1-1'in rövanşında Lyon'u Fransa'da 2-1 mağlup ederek 18 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükseldi. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ne katılımıyla 31.2 milyon euro gelir elde ederken İsmail Kartal da Avrupa'daki dikkat çeken serisini sürdürdü.

FENERBAHÇE'NİN KASASI COŞTU!

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselerek önemli bir ekonomik gelirin de sahibi oldu.

31.2 Milyon € | Fenerbahçe

30.1 Milyon € | Galatasaray

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Fenerbahçe, UEFA katsayı sıralamasında Galatasaray'a göre üst sıralarda olduğu için daha fazla gelir elde edecek.

Fenerbahçe, lig aşamasında elde edeceği sonuçlara göre bu rakamı daha da yukarı taşıma fırsatı yakalayacak.

İSMAİL KARTAL'DAN AVRUPA'DA MUHTEŞEM SERİ

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, sarı-lacivertli takımı 18 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'ne taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.

Kartal'ın Avrupa kupalarındaki ön eleme performansı da dikkat çekti. Deneyimli teknik adam, Avrupa kupaları tarihinde çıktığı 6 ön eleme turunun tamamında yoluna devam etmeyi başardı.

OĞUZ AYDIN LYON'DA PARLADI

Fenerbahçe'nin Lyon deplasmanındaki dikkat çeken isimlerinden biri de Oğuz Aydın oldu. Genç futbolcu, sarı-lacivertli takımda en fazla şutta pay sahibi olan ve rakip ceza sahasında en çok topla buluşan oyuncu olarak öne çıktı.

Oğuz Aydın'ın Lyon karşısındaki istatistikleri şöyle:

Şut: 3

Şut pası: 4

Rakip ceza sahasında topla buluşma: 8

Çalım: 2

Sahipsiz top kazanma: 5

DEVLER LİGİ'NDE RAKİPLERİ BEKLENİYOR

Şampiyonlar Ligi lig aşamasına yükselen Fenerbahçe'de artık gözler kura çekimine çevrildi. Sarı-lacivertliler, Galatasaray ile birlikte Avrupa'nın dev kulüplerine karşı mücadele edecek.

DEVLER LİGİ HASRETİ SONLANDI

Kanarya, UEFA tarafından 2024-2025 sezonu başında uygulamaya konulan lig aşamasında ilk kez boy gösterecek. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi grup aşamasında son olarak 2008-2009 sezonunda mücadele etmişti.

2011 ve 2014 yıllarında ise Süper Lig’de şampiyon olarak Devler Ligi bileti almasına rağmen, UEFA’dan ’2 yıl Avrupa kupalarından men’ cezaları aldığı için boy gösteremedi. Fenerbahçe, cezalarının ardından bu organizasyonda 2015 yılında Shakhtar, 2016’da Monaco, 2018’de Benfica, 2022’de Dinamo Kiev, 2024’te Lille ve 2025’te Benfica’ya elenerek, yoluna Avrupa Ligi’nden devam etti.

Sarı-lacivertliler, Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda mücadele etme hasretini sonlandırdı.

Şampiyonlar Ligi elemelerine bu sezon 2. eleme turundan başlayan Kanarya, Polonya’nın Gornik Zabrze takımını 1-0 ve 1-1’lik skorlarla elerken, 3. turda Avusturya’nın Sturm Graz takımına da 2-0 ve 1-0’lık skorlarla üstünlük sağlayarak play-off turuna yükseldi. Bu turda da Lyon ile eşleşen sarı-lacivertliler, evinde berabere kaldığı rakibini deplasmanda mağlup etmeyi başardı.