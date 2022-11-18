MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dark dizisinin yaratıcı ekibinden Netflix'e yeni dizi! İşte 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu!

1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dark dizisinin yaratıcı ekibinden Netflix'e yeni dizi! İşte 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu!

18.11.2022 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1899 dizisi Netflix'te yerini aldı. Dark dizisinin yaratıcı ekibi Jantje Friese ve Baran bo Odar'ın şaheseri olan yeni Netflix dizisinde Atlas Okyanusu'nu geçerken bir göçmen gemisinde patlak veren esrarengiz olayları işliyor. Birçok kişi internette "1899 dizisinin konusu nedir?" sorusunu araştırıyor. İşte Netflix'in yeni dizisi 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu...

1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dark dizisinin yaratıcı ekibinden Netflix'e yeni dizi! İşte 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu!

Netflix'in yeni dizisi 1899 gizem, gerilim ve aksiyon türündedir. Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ve Miguel Bernardeau gibi oyuncuların yer aldığı 1899 dizisi New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisindekilerinin başına gelen gizemli olayları anlatıyor. İşte Netflix'in yeni dizisi 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu...

1899 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1989 dizi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

Netflix 1899 dizisi

1899 DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

1899 dizisinin oyuncu kadrosu:

Emily Beecham

Aneurin Bernard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Jose Pimentao

Isabella Wel

Gabby Wong

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Porno yönetmeni olmuştu! Cesur mayokiniyle öyle pozlar verdi ki...Porno yönetmeni olmuştu! Cesur mayokiniyle öyle pozlar verdi ki...
Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün... Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı...Cüneyt Özdemir 'Arka Sokaklar' dizisi için kötü haberi verdi! Sevenleri üzgün... Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı...
40 gün önce evlenmişti! Babasının evine döndü40 gün önce evlenmişti! Babasının evine döndü
Anahtar Kelimeler:
Netflix Dark dizisi

En Çok Okunan Haberler

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

16 gün boyunca Türkiye'ye yürüdü! Hikayesiyle ağlattı

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Barışmak istemeyen eski eşini pompalıyla katletti

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Memur ve emekli maaşlarının ardından milyonları ilgilendiren karar! Çalışma başlatıldı, asgari ücrete de geliyor

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

Dünya Kupası'na gölge düştü! Şike iddiası...

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

'Ekmek aptal toplumların gıdasıdır' diyen Kolivar hakkında karar

İlginizi Çekebilir

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Restoranındaki hesabı paylaştı! Görenler şoke olup tepki yağdırdı

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Sarımsağın etkisi sadece bu şekilde ortaya çıkıyor

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Kalitesiyle öne çıkan Stanley ürünlerinde indirim

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Yetimhane ziyaretine bikiniyle gitti! Eleştirilerin hedefi oldu

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Her evde var: Kesinlikle yasaklanmalı! Sadece bir kaşığı...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.