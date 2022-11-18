1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dark dizisinin yaratıcı ekibinden Netflix'e yeni dizi! İşte 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu!

Netflix'in yeni dizisi 1899 gizem, gerilim ve aksiyon türündedir. Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ve Miguel Bernardeau gibi oyuncuların yer aldığı 1899 dizisi New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisindekilerinin başına gelen gizemli olayları anlatıyor. İşte Netflix'in yeni dizisi 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu...
1989 dizi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.
1899 dizisinin oyuncu kadrosu:
Emily Beecham
Aneurin Bernard
Andreas Pietschmann
Miguel Bernardeau
Jose Pimentao
Isabella Wel
Gabby Wong
Yann Gael
Mathilde Ollivier
Jonas Bloquet
Rosalie Craig