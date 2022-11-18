1899 dizisinin konusu nedir, oyuncuları kimler? Dark dizisinin yaratıcı ekibinden Netflix'e yeni dizi! İşte 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu!

Netflix'in yeni dizisi 1899 gizem, gerilim ve aksiyon türündedir. Emily Beecham, Aneurin Barnard, Andreas Pietschmann ve Miguel Bernardeau gibi oyuncuların yer aldığı 1899 dizisi New York'a doğru yola çıkan bir göçmen gemisindekilerinin başına gelen gizemli olayları anlatıyor. İşte Netflix'in yeni dizisi 1899'un oyuncu kadrosu ve konusu...

1899 DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

1989 dizi Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yola çıkan ve bu yolculuk esnasında hayatları değişen Avrupalı göçmenlerin hikayesini konu ediyor. Avrupa'nın farklı bölgelerinden bir araya gelen insanların büyük umutlarla çıktıkları bu yolculukta onları türlü zorluklar bekler.

1899 DİZSİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

1899 dizisinin oyuncu kadrosu:

Emily Beecham

Aneurin Bernard

Andreas Pietschmann

Miguel Bernardeau

Jose Pimentao

Isabella Wel

Gabby Wong

Yann Gael

Mathilde Ollivier

Jonas Bloquet

Rosalie Craig

