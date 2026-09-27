Ömür Usta'ya yeni bir isim daha! Tuğrul Tülek kadroya girdi

Çağla Kızılelma’nın senaryosunu kaleme aldığı, Hilal Saral’ın yönetmen koltuğunda oturduğu yeni dizi Ömür Usta bu akşam ilk bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizide eşinin ardından oto sanayide ustalık yapmaya başlayan Ömür’ün çocuklarına daha iyi bir gelecek kurma mücadelesi anlatılıyor.

Ödüllü yönetmen Hilal Saral’ın imza attığı dizi Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri’li güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; merakla beklenen dizide Ömür Usta’nın eşi Fikret’e başarılı oyuncu Tuğrul Tülek hayat verecek.

Dizide ekmek almaya gidip bir daha dönmeyen ve Ömür’ü büyük bir yaşam mücadelesinin içinde bırakan Fikret, dizinin ilerleyen bölümlerinde hikâyeye dahil olacak.