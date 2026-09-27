Burcu Biricik eşinin omzunda ağlarken görüntülendi: Nedenini açıkladı

TRT 1 ekranlarında bir dönem yayınlanan “Beni Böyle Sev” dizisinde canlandırdığı Seda karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile gece saatlerinde bir mekânda görüntülendi. Mekân çıkışında duygusal anlar yaşayan ünlü oyuncunun, eşinin omzunda ağladığı anlar kameralara yansıdı.

EŞİNİN OMZUNDA DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

2016 yılında Emre Yetkin ile nikâh masasına oturan Burcu Biricik, eşiyle birlikte çıktığı gecede objektiflere takıldı.

Görüntülerde Biricik’in duygusal anlar yaşadığı ve eşi Emre Yetkin’in omzunda ağladığı görüldü. Ünlü oyuncunun üzgün hali dikkat çekerken muhabirler, Biricik’e neden böyle göründüğünü sordu.

Muhabirin, “Üzgün gibi gördük seni. Ne oldu, yüzün neydi öyle?” sorusuna Biricik, üzgün olmadığını belirterek yanıt verdi.

“ANNELİĞİN VERDİĞİ BİRTAKIM ŞEYLER”

Yaşadığı duygusal anların annelik ve iş hayatını birlikte sürdürmesiyle ilgili olduğunu anlatan Burcu Biricik, şu ifadeleri kullandı:

“Üzgün değilim aslında. Bebiş, annelik, anneliğin verdiği işte birtakım şeyler. Hem işi var etmek hem bebişin annesi olmakla alakalı böyle duygusal.”

Biricik’in açıklamasıyla, kameralara yansıyan duygusal anlarının annelik ile iş hayatını bir arada yürütmenin getirdiği hislerle bağlantılı olduğu anlaşıldı.

15 Temmuz 2024 tarihinde kızını kucağına alan oyuncu şimdilik tüm enerjisini kızını yetiştirmek için harcıyor. Biricik zaman zaman kızıyla geçirdiği keyifli anları sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.