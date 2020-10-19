Muş’un Malazgirt ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Malazgirt Cumhuriyet Meydanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Mehmet Muhsin Özkahraman tarafından Atatürk anıtına çelenk sunuldu. Ardından günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yapan Özkahraman, "Muhtar, köy ya da mahallelerde yerel yönetim idaresinin başıdır. Muhtarlar, seçimle iş başına gelen halkımızın temsilcileridir. Toplumun sosyal ve idari ihtiyaçlarını karşılayan muhtarlık müessesesi, çok yönlü bir kurumdur. Muhtarlarımızın, kendi sorumluluklarının yanı sıra sosyal açıdan da sahip oldukları önemli görevleri vardır. Muhtarlarımız, sorumluluk bölgelerindeki maddi durumdan yoksun insanların ihtiyaçlarının karşılanmasında da etkin rol oynamaktadır. Muhtarlarımız, aziz milletimizin birinci derecede temsilcileridir. Biz muhtarlara her daim desteklerini esirgemeyen Kaymakamımız Emre Yalçın’a, Belediye Başkanımız Cengiz Altın’a, emniyetimize, jandarmamıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Programa; Malazgirt Belediye Başkan Vekili Fesih Akkuş, Özel İdare Müdürü Kemal Bingöl, Malazgirt Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdür Vekili ve Nüfus Müdürü Cahit Arifinan, siyası parti ve STK temsilcileri, kurum amirleri ile muhtarlar katıldı.

