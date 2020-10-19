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19 Ekim Muhtarlar Günü

VAN HABERLERİ  | 19.10.2020 14:26 | Son Güncelleme

Van’da ilçe muhtar dernekleri başkanları ve kadın muhtarların katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, valilik önündeki Atatürk Anıt’ına çelenk sunumunun ardından Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu’nda Vali Vekili Turgut Gülen başkanlığında toplantı gerçekleştirdi.

Van’da ilçe muhtar dernekleri başkanları ve kadın muhtarların katılımıyla 19 Ekim Muhtarlar Günü törenle kutlandı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, valilik önündeki Atatürk Anıt’ına çelenk sunumunun ardından Van Valiliği Ali Paşa Toplantı Salonu’nda Vali Vekili Turgut Gülen başkanlığında toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Vali Vekili Gülen, muhtarların hem milleti hem de devleti temsil ettiğini belirterek,
"Sizler vatandaşlarımız ile kamu arasında köprü vazifesi görmektesiniz. Kurmuş olduğunuz bu bağ ile vatandaşlarımıza devletin hem sıcak yüzünü göstermeli hem de vatandaşlarımızın talep ve isteklerini bizlere aktarmalısınız. Hepinize görevlerinizde başarılar diliyorum" diye konuştu.

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