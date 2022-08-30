19. İmam Hatipliler Kurultayı Sivas'ta yapılacak

İSTANBUL (AA) - ÖNDER İmam Hatipliler Derneği tarafından düzenlenen 19. İmam Hatipliler Kurultayı'nın, 3-4 Eylül 2022 tarihinde Sivas'ta yapılacağı bildirildi.

ÖNDER'den yapılan yazılı açıklamada, Türkiye genelindeki 600 civarında imam hatip derneğinin katılımıyla gerçekleştirilecek kurultayda "yılın şiarı" ve sonuç bildirgesinin açıklanacağı belirtildi.

Açıklamada, Sivas İmam Hatipliler Derneği ev sahipliğinde Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 4 Eylül Kültür Merkezi’nde düzenlenecek kurultaya Türkiye genelindeki tüm il ve ilçe imam hatip dernek başkanları, okul müdürleri ve eğitimcilerin iştirak edeceği kaydedildi.

Açıklamada, kurultayda, eğitimcilerin, akademisyenlerin ve STK temsilcilerinin yılın değerlendirmesini yaparak gelecek dönemin planları üzerinde duracağı ifade edildi.

Kurultayın Sivas İmam Hatipliler Derneği Başkanı Hüseyin Duman'ın selamlama konuşmasıyla başlayacağı belirtilen açıklamada, açılış oturumunda Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Mahmut Özer ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan birer konuşma yapacağı bildirildi.

Açıklamada, ÖNDER Genel Başkanı Abdullah Ceylan'ın yılın şiarını açıklamasının ardından ise İslam Düşünce Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in "Biz, Va'dimiz, Ahdimiz ve Misakımız" başlığıyla açılış dersini gerçekleştireceği anlatıldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da katılımcılara hitap edeceği ifade edilen açıklamada, kurultayın ikinci gününde ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kalın'ın "Ahde Vefa" konusundaki kapanış dersi yapacağı aktarıldı.

Açıklamada, program, eğitime ilişkin önemli konularda camianın görüşlerini yansıtan sonuç bildirgesinin açıklanmasıyla tamamlanacağı kaydedildi.

