YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

İSTANBUL HABERLERİ  | 18.05.2020 14:30 | Son Güncelleme

Bu gece saat 00.00'da ultra maratoncu Aykut Çelikbaş'ın 19 saat 19 dakika sürecek koşusuyla başlayacak etkinliğe Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da katılacak

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Atletizm Federasyonunun geliştirdiği projeyle 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, dijital koşu ile kutlanacak.

Etkinlik kapsamında 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular, ünlü isimler ve yüzlerce koşusever, 19 saat 19 dakika sürecek "19 Mayıs 1919 Anma Koşusu"nda buluşacak.

Türkiye 24 saat koşu rekorunun sahibi ultra maratoncu Aykut Çelikbaş, bu gece saat 00.00'da başlayacağı "19 Mayıs 1919 Anma Koşusu"nu 19 saat, 19 dakika hiç durmadan koşarak tamamlayacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın yanı sıra 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ile 12 ülkeden ve 64 şehirden yüzlerce sporsever bayrak yarışı kurgusunda Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek.

Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek milli atletler arasında Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Necati Er ve 23 yaş altı Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak.

Koşu, Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacak.

- "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na yoğun ilgi

"19 Mayıs 1919 Anma Koşusu" ile başlayacak etkinlikler, 25 Mayıs'a kadar binlerce kişinin sanal ortamda koşup bayram coşkusunu yaşayacağı "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile devam edecek.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında düzenlenecek "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na da sporseverler yoğun bir ilgi gösteriyor.

Katılımcıların 1,9 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 19 kilometre veya 19 dakikalık kategorilerinden dilediklerini seçerek; yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde; ister yürüyerek, ister koşarak, isterlerse de yalnızca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koşu etkinliğine hem Türkiye'den hem de yurt dışından binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.

"Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na katılmak isteyenler için kayıtlar, 25 Mayıs'a kadar "https://19mayis1919kosusu.com/" internet adresinden ücretsiz bir şekilde yapılabiliyor.

- Koşarken bağış yapılabilecek

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı dayanışma içinde evlerinde kutlarken katılımcılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ihtiyaç sahiplerine koşarak destek olmak için Türkiye’nin en büyük yardım kuruluşu Kızılay ile Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına bağış yapabilecekler.

"https://19mayis1919kosusu.com/" web adresinde yer alan bağış butonlarına tıklandığında ilgili kampanyaların sayfalarına yönlendirildikten sonra dilenen tutarda bağış gerçekleştirilebilecek.

Ayrıca Kızılay için 2868 SMS hattına BAĞIŞ yazarak, Biz Bize Yeteriz Türkiyem için ise 8119 SMS hattına KORONA yazarak 10 lira bağış yapılabiliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler İftar sonrası ortaya çıktı! Elleriyle beslediler
Eyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyorEyüpsultan’da vatandaşlar vergisini evinden ödüyor

En Çok Okunan Yerel Haberler

Emet’te motosiklet denetimleri

Emet’te motosiklet denetimleri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Sokağa çıkma kısıtlamasında mehterandan moral konseri

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Kırsal kesimde yılanlar ortaya çıktı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Bayburt’ta 2020 Nisan ayında 20 konut satıldı

Ankara’ya servis park

Ankara’ya servis park

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

Seçer: “Çok şükür, helikopterden kurtuldum”

İstanbul Namaz Vakitleri 18 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:36
Öğle
13:06
İkindi
17:02
Akşam
20:25
Yatsı
22:05

İstanbul Nöbetçi Eczaneler18 Mayıs Pazartesi

Burgazada Eczanesi
Adalar
Hayat Eczanesi
Adalar
Kınalı Eczanesi
Adalar
Merkez Eczanesi
Adalar
Taner Eczanesi
Arnavutkoy
Taşoluk Filiz Eczanesi
Arnavutkoy
Vefa Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Başkan İmamoğlu’ndan Beylikdüzü’ne ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Mahmeme Emniyete Soracak: Dev-Lis Örgüt Mü?

Mahmeme Emniyete Soracak: Dev-Lis Örgüt Mü?

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İstanbul'daki cinayetlerde yeni iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.