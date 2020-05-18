19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dijital koşu projesi ile kutlanacak

Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek milli atletler arasında Dünya ve Avrupa şampiyonu Ramil Guliyev, Türkiye rekortmeni Eda Tuğsuz, Avrupa şampiyonu ve olimpiyat madalyası sahibi Yasmani Copello Escobar, 23 yaş altı Avrupa şampiyonu Necati Er ve 23 yaş altı Türkiye rekortmeni Tuğba Danışmaz gibi isimler yer alacak.

Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ve Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar’ın yanı sıra 46 milli atlet, farklı branşlardan sporcular ile 12 ülkeden ve 64 şehirden yüzlerce sporsever bayrak yarışı kurgusunda Aykut Çelikbaş'a eşlik edecek.

Koşu, Sports TV, S Sport ve Türkiye Atletizm Federasyonu YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlanacak. 20 saatten uzun sürecek ve koşu dünyasını bir araya getirecek bu özel canlı yayına ayrıca; Sadettin Saran ve Elif Boyner gibi pek çok ünlü isim de bağlanarak projenin bir parçası olacak.

- "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na yoğun ilgi

"19 Mayıs 1919 Anma Koşusu" ile başlayacak etkinlikler, 25 Mayıs'a kadar binlerce kişinin sanal ortamda koşup bayram coşkusunu yaşayacağı "Gençlik Haftası Sanal Yarışları" ile devam edecek.

Etkinliklerin ikinci bölümü kapsamında düzenlenecek "Gençlik Haftası Sanal Yarışları"na da sporseverler yoğun bir ilgi gösteriyor.

Katılımcıların 1,9 kilometre, 5 kilometre, 10 kilometre, 19 kilometre veya 19 dakikalık kategorilerinden dilediklerini seçerek; yürüme bandında, koridorda, bahçede ya da sitelerinde; ister yürüyerek, ister koşarak, isterlerse de yalnızca hareket ederek dahil olabilecekleri dijital koşu etkinliğine hem Türkiye'den hem de yurt dışından binlerce kişinin katılım göstermesi bekleniyor.