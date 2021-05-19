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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

19.05.2021 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

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Tokat, Çorum, Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılında Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında antrenör ve sporcuların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

- Çorum

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum'da kortej geçişi düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünde Hürriyet Meydanı’nda Türk bayrakları ve flamalarla toplanan öğrenciler, Gazi Caddesi'nden Atatürk Anıtı'na yürüdü.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, anıta çelenk sundu.

Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Belediye Bandosu, Atatürk Anıtı'nda konser verdi.

- Kastamonu

Kastamonu Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Etkinliğin sonunda motosiklet ve off-road kulüpleri kortej düzenleyerek şehri dolaştı.

Törene, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, CHP Kastamonu Milletvekili Hasan Baltacı, Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu ve Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal katıldı.

- Amasya

Yavuz Selim Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Kadir Kılıç, meydandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı hep birlikte başlattığı harekatın kıvılcımının başladığı gün olduğunu söyledi.

Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi. Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Ayrıca, Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de törenler düzenlendi.

- Sinop

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Törende, Vali Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri ok atışı gerçekleştirdi.

- Çankırı

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan sporcular ve protokol üyeleri Anıt Alanı'na yürüdü.

Vali Abdullah Ayaz, burada konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çorum Sinop Tokat

Samsun Namaz Vakitleri 19 Mayıs Çarşamba

İmsak
03:16
Sabah
05:06
Öğle
12:36
İkindi
16:33
Akşam
19:57
Yatsı
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