19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

Bazı siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de katıldığı tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer, anıta çelenk sundu.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Çorum'da kortej geçişi düzenlendi.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında antrenör ve sporcuların katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele'yi başlatmak üzere 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 102. yılında Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Tokat , Çorum , Kastamonu, Çankırı, Amasya ve Sinop 'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenle kutlandı.

Kılıç, burada yaptığı konuşmada, 19 Mayıs 1919'un Türk milletinin haksızlığa, zulme ve işgale karşı hep birlikte başlattığı harekatın kıvılcımının başladığı gün olduğunu söyledi.

Öğrenciler tarafından şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Tören öğrencilerin şiir okumasının ardından sona erdi. Törene katılanların Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye dikkat ettiği gözlendi.

Ayrıca, Taşova, Suluova, Merzifon ve Gümüşhacıköy ilçelerinde de törenler düzenlendi.

- Sinop

Sinop'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanı'nda tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş konuşma yaptı.

Şiirlerin okunduğu törende, sporcular tarafından gösteri yapıldı.

Törende, Vali Erol Karaömeroğlu ve protokol üyeleri ok atışı gerçekleştirdi.

- Çankırı

Çankırı'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde toplanan sporcular ve protokol üyeleri Anıt Alanı'na yürüdü.

Vali Abdullah Ayaz, burada konuşma yaptı.

Törene, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Hakan Tunç, Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

