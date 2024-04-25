Kadınlara sosyal medyadan 'tuvalet eğitimi' verdi! Taktikleri viral oldu: "Sevgilinizin evinde tuvalete gitmenin ipuçları"

İlişkilerin en başında tarafların çekindiği konular mutlaka oluyor. Öyle ki bunların başında sevgilinizin evinde tuvalete girmek ya da o varken tuvalet yapmak gibi durumlar yer alabiliyor. Bir kadın TikTok'ta bu konuya bulduğu çözümlerle adeta kadınlara tuvalet eğitimi verdi. TikTok'ta 'ssiiena' kullanıcı adıyla paylaşım yapan Siena Filippi isimli bir kadının geliştirdiği yöntemler pek çok kişi tarafından beğenildi.

ÜÇ FARKLI YÖNTEM ANLATTI

TikTok'tan yaptığı paylaşımında genç kadın ilk yöntemini 'vücut yıkama' olarak isimlendirirken, "Günün hangi saatinde olursa olsun kullanabilirsiniz. 'Biraz terledim duş almak istiyorum' diyerek kalkıyorsunuz ve suyu açın. İhtiyacınız olan sese ve zamana sahip olacaksınız" dedi.

Filippi'nin ikinci taktiği ise yine ses çıkartmaya yönelik olarak geliştirdiği saç kurutma makinesi hamlesi oldu. Genç kadın saçlarını yapma bahanesiyle tuvalete gittiğinde yine ses ve zaman konusunda kendisine avantaj sağlayabileceğini söyledi.

Sosyal medya kullanıcı arasında viral olan gönderisinin en iğrenç taktiği ise Filippi'nin 'hamak' olarak isimlendirdiği taktiği. Genç kadın klozette ses yalıtımını sağlamak için uzun bir tuvalet kağıdı parçasını hamak şeklinde klozetin ortasına yerleştirdiğini ifade etti.