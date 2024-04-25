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    4. Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! "Dilan Polat müsamerisi" çok konuşuldu... Dilan Polat taklidine Engin Polat'ın annesi tepkisiz kalmadı

    Sosyal medyada tepki çeken görüntüler! "Dilan Polat müsamerisi" çok konuşuldu... Dilan Polat taklidine Engin Polat'ın annesi tepkisiz kalmadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 14:30
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    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda bir okulda çekildiği iddia edilen görüntüler sosyal medyanın gündemine oturdu. 23 Nisan gösterileri kapsamında bir kız öğrenci Dilan Polat taklidi yaparken polis kıyafeti giyen iki öğrencinin onu tutukladığı koreografi sosyal medyada tepkilere neden oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir kısmı, "Bu gerçekten şaka olmalı" yorumunu ekledi.

    Engin ve Dilan Polat çifti sosyal medya paylaşımlarının sonrasında gözaltına aldığını ve tutuklandığı dönemlerde Türkiye gündemini bir hayli meşgul etmişti. Polat çifti mahkeme süreçleriyle gündemindeki yerini korurken fenomen ikili 23 Nisan gösterilerine de konu oldu.

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    Bir ilkokulda çekildiği iddia edilen görüntülerde bir öğrencinin Dilan Polat'ın 'Enerci' şarkısıyla dans gösterisi yaptığı anlar yer aldı. Gösteri ise polis kılığına giren iki öğrencinin Dilan Polat taklidi yapan öğrenciyi tutuklamasıyla bitti.

    SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülere tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu nasıl bir koreografi?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bu gerçekten şaka olmalı" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Ben ne izledim böyle" yorumunda bulundu.

    ENGİN POLAT'IN ANNESİNDEN TEPKİ GECİKMEDİ

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    Engin Polat'ın annesi Şükran Polat sosyal medyadan tepki çeken görüntülere bir sosyal medya kullanıcısının gösterdiği tepkiyi kendi hesabından paylaştı. Kayınvalide Şükran Polat gelinin taklidinin yaptığı gösteri için kullanılan, "Hani şu sesini çıkaranlar nerede? Avukatlar bunu da konuşsun. Çocuklara bu şekilde gösteri düzenleyen kurgulayan öğretmenin zihniyeti, buna müsaade eden okul yetkilileri, okul müdürü, çocuğunu böyle bir etkinlikte bulunduran aileler? Bize gelince küçücük çocuğu bile yorumlayanlar şimdi buna ne diyecekler? Hastalıklı zihniyet başka bir açıklaması yok" ifadelerini kendi hikayesine ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Dilan Polat 23 nisan gösteri engin polat
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