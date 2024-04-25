Birkaç haftalık ömrü kalmıştı! Domuz böbreği nakledilen hasta hayata tutundu... Organ bağışında çığır açan atılım

Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 54 yaşındaki Lisa Pisano isimli bir kadın kalp ve böbrek yetmezliği kombinasyonu nedeniyle organ bağışı listesinden çıkartılmıştı. Birkaç haftalık ömrü kaldığı belirtilen Pisano'ya , NYU Langone Health'teki doktorların çığır açan bir girişimle kalbinin atmasını sağlamak için mekanik pompa ve genetiği değiştirilmiş bir domuzdan böbrek naklettiler. NYU ekibi Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Pisano'nun iyi durumda olduğunu duyurdu.

"İPİN UCUNDAYDIM"

Associated Press'e konuşan Pisano, "İpin ucundaydım. Sadece bir şansım vardı ve onu denedim. Benim işime yaramasaydı belki bir başka kişinin işine yarabilirdi. Tekrar gülümsebileceğim" dedi.

SON DERECE KARMAŞIK BİR VAKA

Pisano, domuz organı alan ilk kadın oldu ve daha önceki ksenotransplant deneylerinden farklı olarak hem kalbi hem de böbreklerinden sorun yaşıyordu. Başarısız bir kalp onu geleneksel böbrek nakli için uygunsuz hale getirdi ve diyalizdeyken, sol ventriküler destek cihazı veya LVAD olarak adlandırılan kalp pompasına da uygun değildi. Cerrahlar bir kalp pompasını bir domuz böbreğiyle eşleştirerek onu hayat döndürmeyi başardı.

Cerrahlar 4 Nisan'da Pisano'nun kalbine güç sağlamak için LVAD'yi yerleştirdiler ve 12 Nisan'da da domuz böbreğini naklettiler.