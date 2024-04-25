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    4. Toplu taşıma aracında bir anda ayağa kalkıp dans etmeye başladı! Çevresindekilere aldırış etmedi...O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Toplu taşıma aracında bir anda ayağa kalkıp dans etmeye başladı! Çevresindekilere aldırış etmedi...O anlar sosyal medyada gündem oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 07:53
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    TikTok'tan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde genç bir kadın toplu taşıma aracıyla seyahat ettiği sırada TikTok videosu çekmeye karar verdi. Bir anda ayağa kalkarak dans eden kadını diğer yolcular şaşkın bakışlarla takip etti.

    TikTok'ta bir kullanıcı toplu taşıma aracında bir anda ayağa kalkarak dans gösterisi yapmaya başladığı anları paylaşınca gündem yarattı. Görüntülerde kameranın karşısına geçen kadının diğer yolculara aldırış etmeden dans ettiği anlar yer aldı. O anlara yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben ne izledim şimdi?" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Daha neler göreceğiz?" yorumunu ekledi.

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    Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Adam bakmaya utandı" yorumunda bulundu.

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