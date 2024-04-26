Zaman yolcusu olduğunu iddia etti! "Dünyadaki son kişiyim" paylaşımı TikTok'u salladı.... "2021 ile 2027 arasında sıkışıp kaldım"

TikTok'ta 'unicosbreviviente' kullanıcı adıyla paylaşım yapan ve 8 milyonu aşkın takipçisi bulunan bir kişi zaman yolcusu olduğunu iddia ederek dikkatleri üzerine çekti. Dünyada geriye kalan son kişi olduğunu söyleyen kullanıcısı Barselona'nın bomboş sokaklarını gösterdi. Milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderisinde Javier, "Uyandığınızda her şey yer değiştirir.2021 ile 2027 arasında sıkışıp kaldım. Sizinkine paralel bir dünyadayım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü sözde zaman yolcusuna inanmadığını dile getirerek adeta yorum bölümüne akın etti. Sosyal medya kullanıcıları görüntülerin koronavirüs pandemisi nedeniyle karantina uygulaması yapıldığı zamanlara ait olduğunu söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu açıkça kimsenin dışarı çıkmadığı karantina döneminden kalma bir video" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Raflardaki yiyeceklerin son kullanma tarihlerini göster" yorumunu yaptı.