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    4. Skandal görüntüler! Akan trafikte köpeğini pencereden attı... Sahibinin geri alması için peşini bir an olsun bırakmadı

    Skandal görüntüler! Akan trafikte köpeğini pencereden attı... Sahibinin geri alması için peşini bir an olsun bırakmadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 14:17
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinde akan trafikte bir aracın camından dışarıya doğru evcil bir köpek atıldı. Köpek sahibinin onu geri alması için adım adım takip ederken açık olan cama zıpladı. O anlar sosyal medyad gündem yarattı. Köpeğin hiçbir yara almadan kurtarıldığı ifade edilirken başka bir aile tarafından sahiplenildiği öğrenildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Kaliforniya eyaletinin Long Beach bölgesinde Bull Terrier cinsi bir köpek plakasız, hızla giden siyah bir arabanın camından atıldı. Yol ortasına terk edilen köpek çaresizlik için sahibinin arabasını takip etmeye devam ederken o anlar yolda bulunan bir kişi tarafından saniye saniye kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

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    Sokak hayvanlarına yuva bulan 24 yaşındaki Destiny Gomez, üzücü görüntüleri izledikten sonra sahibi tarafından sokak ortasında terk edilen hayvanı bulmak istediğini söyledi.

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    NBC Los Angeles'a konuşan Gomez, "Bu videoyu izlediğimde kalbim acıdı. Ağlamayı bırakamadım. Köpeği aklımdan çıkaramadım. Arabanın plakasını bile çıkardı. Bu kesinlikle planlanmıştı. Ne kadar iğrenç bir insanoğlu" dedi.

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    Gmez ve erkek arkadaşı köpeği kurtarmayı başararak adını Chico olarak değiştirmeden ve yakınlardaki Palos Verdes'te ona koruyucu bir ebeveyn bulmadan önce köpeğin beslendiğinden ve bakımının yapıldığından emin oldu.

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    Amerika köpek
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