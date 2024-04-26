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    4. Sosyal medyada kıyafetlerini tek tek denedi! Hiçbiri olmayınca gözyaşlarına hakim olamadı... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Diyet yap geçer"

    Sosyal medyada kıyafetlerini tek tek denedi! Hiçbiri olmayınca gözyaşlarına hakim olamadı... Sosyal medyadan yorum yağdı: "Diyet yap geçer"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 08:14
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    Sosyal medyada kombin videosu çekmek için kamera karşısına geçen bir kadın kıyafetlerinin üzerine olmaması üzerine gözyaşlarını tutamadı. Vücudundaki fazlalık göstererek kıyafetlerini denemeye devam eden ve aynada gördükleri karşısında mutsuz olan genç kadının paylaşımı sosyal medyada viral olurken yorum yağmuruna da tutuldu.

    Sosyal medyada 'Birlikte Hazırlanalım' konseptli videolar bir hayli popüler. Sosyal medya kullanıcılarının kamera karşısına geçerek kıyafetlerini kombinlediği ve makyaj yaptığı videolar viral olmayı sürdürüyor.

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    Son olarak bir sosyal medya kullanıcısı kombin videosu çekmek için kamera karşısına geçti ancak hiçbir kıyafetinin beklediği gibi durmaması üzerine gözyaşlarına engel olamadı.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ağlanacak bir şey yok diyet yap geçer" yorumunu yaptı. İkinci bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Üzülme tatlım bu sene hepimiz böyleyiz" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Ağlayacak başka bir şey bulamadın mı?" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya
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