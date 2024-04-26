Spor salonunda taciz anları! Antrenman yaparken kendisini gizlice cep telefonuyla kaydeden adamı TikTok'tan ifşa etti

TikTok'ta 'marziiii10' kullanıcı adını kullanan bir kadın spor salonunda kendi egzersizini cep telefonuna kaydetmek isterken yanlışlıkla taciz anları kaydetti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde kadın arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.

ARABASINDA İZLEDİĞİNDE FARK ETTİ

Spor salonundaki taciz anları ifşa ettiği videosuna genç kadın, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekledi. Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi.

SPOR SALONUNA ŞİKAYET ETTİ

Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte sizin ve o spor salonundaki kadınların güvenliği için umarım yakalanır" yorumunu ekledi.