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    4. Spor salonunda taciz anları! Antrenman yaparken kendisini gizlice cep telefonuyla kaydeden adamı TikTok'tan ifşa etti

    Spor salonunda taciz anları! Antrenman yaparken kendisini gizlice cep telefonuyla kaydeden adamı TikTok'tan ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 09:11
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    TikTok kullanıcısı 'marziiii10' ilerlemesini takip etmek amacıyla spor salonunda yaptığı antrenmanı cep telefonuyla kaydediyordu. Egzersiz yaptığı sırada bir adamın onu gizlice çektiği anları cep telefonundaki videoda gören kadın onu TikTok'tan paylaşarak, "O kadar tiksindim ki, midem kelimenin tam anlamıyla alt üst oldu" ifadelerini kullandı.

    TikTok'ta 'marziiii10' kullanıcı adını kullanan bir kadın spor salonunda kendi egzersizini cep telefonuna kaydetmek isterken yanlışlıkla taciz anları kaydetti. TikTok'tan paylaşılan görüntülerde kadın arkasını döndüğünde başka bir kişinin elinde cep telefonuyla onu videoya çektiğini gördü.

    ARABASINDA İZLEDİĞİNDE FARK ETTİ

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    Spor salonundaki taciz anları ifşa ettiği videosuna genç kadın, "Kendimi kaydediyordum ama görünen o ki tek kişi ben değilmişim" notunu ekledi. Görüntüleri arabada izlediğinde taciz anlarını fark ettiğini söyleyen genç kadın, "İlerlememi ve formumu görmek için kendimin bir videosunu çekiyordum. Telefonumu bir makinenin yanına koydum ve bu adam yanımdan geçti ama beni kaydettiğini bilmiyordum. Arabada videomu bir kez daha izledim ve beni kaydettiğini gördüm" dedi.

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    SPOR SALONUNA ŞİKAYET ETTİ

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    Görüntüleri spor salonu yetkililerine ulaştırarak adamdan şikayetçi olduğunu belirten genç kadının paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gelecekte sizin ve o spor salonundaki kadınların güvenliği için umarım yakalanır" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya tiktok taciz spor salonu
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