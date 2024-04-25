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    4. TikTok bu uçak tüyosunu konuşuyor! Sosyal medya kullanıcıları 'dahilik' olarak yorumladı... "Bunu her zaman yapıyorum"

    TikTok bu uçak tüyosunu konuşuyor! Sosyal medya kullanıcıları 'dahilik' olarak yorumladı... "Bunu her zaman yapıyorum"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 10:35
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    TikTok'ta viral hale gelen en son yaşam hilesi sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekerken pek çok kullanıcı tarafından 'dahilik' olarak yorumlandı. Uçaklarda akıllı telefondan film izlemek için sadece bir peçetenin kullanıldığı pratik seyahat ipucu sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Finans uzmanı Queenie Tan, podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde bir ekran olmasa bile uçuş sırasında istenilen herhangi bir şeyi telefondan izleme tüyosu verildi.

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    Bir peçete ve akıllı telefonla yapılan seyahat hilesinde "Telefonun kılıfı ve telefon arasına bir peçete konulur. Sonra peçeteyi alıp tepsi tutucusunun arasına sıkıştırıyorsunuz. Size bir ekran oluyor" ifadeleri kullanıldı.

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    Seyahat tüyosunu denediğini ve işe yaradığını söyleyen pek çok sosyal medya kullanıcısı adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu her zaman yapıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yaptım ama yanlış tarafta yaparsanız düğmelere baskı uygular." yorumunu yaptı.

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    tiktok uçak
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