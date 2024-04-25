TikTok bu uçak tüyosunu konuşuyor! Sosyal medya kullanıcıları 'dahilik' olarak yorumladı... "Bunu her zaman yapıyorum"

Finans uzmanı Queenie Tan, podcast'inin yakın tarihli bir bölümünde bir ekran olmasa bile uçuş sırasında istenilen herhangi bir şeyi telefondan izleme tüyosu verildi.

Bir peçete ve akıllı telefonla yapılan seyahat hilesinde "Telefonun kılıfı ve telefon arasına bir peçete konulur. Sonra peçeteyi alıp tepsi tutucusunun arasına sıkıştırıyorsunuz. Size bir ekran oluyor" ifadeleri kullanıldı.

Seyahat tüyosunu denediğini ve işe yaradığını söyleyen pek çok sosyal medya kullanıcısı adeta yorumlara akın etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bunu her zaman yapıyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bunu yaptım ama yanlış tarafta yaparsanız düğmelere baskı uygular." yorumunu yaptı.