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    4. Ekstra bagaj ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki... TikTok'ta o anlar viral olmayı başardı! "Dünyaları sığdırdın"

    Ekstra bagaj ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki... TikTok'ta o anlar viral olmayı başardı! "Dünyaları sığdırdın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 10:58
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    TikTok'ta 'kristenashleyblack' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ekstra bagaj ücreti ödememek için uyguladığı taktiği paylaşınca gündem oldu. Kişisel çantasına daha fazla ürün sığdırmak için kullandığı taktiğini paylaşan genç kadın sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı.

    TikTok'ta 'kristenashleyblack' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ekstra bagaj ücreti ödememek için kazağın kollarını kıvırarak kendisine bir boyun yastığı yaptığı anları paylaştı. Tişörtlerini kazağının içine sıkıştıran genç kadın o anları, "Sıfır bagaj hakkınız varken uçuşunuza nasıl hazırlanmalısınız?" notunu ekleyerek yayınladı.

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    Kendisi için yaptığı boyun yastığının yanında genç kadın hediyelik eşyalar için de bir taktik paylaşarak, "Yolculuğunuz sırasında satın aldığınız hediyelik eşyalar için şapkanızı kullanın" ifadelerini kullandı. Kirsten ceketinin ceplerini çorap ve iç çamaşırı gibi yer kaplayan daha küçük eşyalarla doldurdu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Pijamamı eşarp olarak kullandığım bir fotoğrafım var. Bugün bile arkadaşlarım kötü bir gün geçirdiklerinde gülmek için o fotoğrafa bakıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Üç pantolon, dört tişört, kapüşonlu üst ve cepli ceket giyiyordum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyaları sığdırdın" yorumunda bulundu.

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