Ekstra bagaj ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki... TikTok'ta o anlar viral olmayı başardı! "Dünyaları sığdırdın"

TikTok'ta 'kristenashleyblack' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın ekstra bagaj ücreti ödememek için kazağın kollarını kıvırarak kendisine bir boyun yastığı yaptığı anları paylaştı. Tişörtlerini kazağının içine sıkıştıran genç kadın o anları, "Sıfır bagaj hakkınız varken uçuşunuza nasıl hazırlanmalısınız?" notunu ekleyerek yayınladı.

Kendisi için yaptığı boyun yastığının yanında genç kadın hediyelik eşyalar için de bir taktik paylaşarak, "Yolculuğunuz sırasında satın aldığınız hediyelik eşyalar için şapkanızı kullanın" ifadelerini kullandı. Kirsten ceketinin ceplerini çorap ve iç çamaşırı gibi yer kaplayan daha küçük eşyalarla doldurdu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Pijamamı eşarp olarak kullandığım bir fotoğrafım var. Bugün bile arkadaşlarım kötü bir gün geçirdiklerinde gülmek için o fotoğrafa bakıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Üç pantolon, dört tişört, kapüşonlu üst ve cepli ceket giyiyordum" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Dünyaları sığdırdın" yorumunda bulundu.







