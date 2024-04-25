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    4. Başlarına talih kuşu kondu! Mutfaklarını yenilemek isteyen çift beton zemini kırdı... İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktı

    Başlarına talih kuşu kondu! Mutfaklarını yenilemek isteyen çift beton zemini kırdı... İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 11:17
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    Robert ve Betty Fook, mutfak tadilatına başlamak için evlerinin zeminini kazarken inanılmaz bir sürprizle karşılaştılar. İkili beton zeminin altında 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milyon 445 bin TL) değerinde madeni para buldu. İkilinin bulduğu servet değerindeki keşifleri hayatını değiştirdi.

    Birleşik Krallık'ın West Dorset bölgesinde yaşayan Robert Fooks ve eşi Betty 400 yıllık evlerinin mutfağının tadilatını yaptırmak için harekete geçti. Mutfak zemini yüksekliğini arttırmak için beton zemini kaldırmaya karar veren çift, uzun bir tadilat sürecine girdi. Evlerinin 400 yıllık olmasından dolayı çok fazla tadilat işi olduğunu dile getiren Betty, "Bu 400 yıllık bir ev, dolayısıyla yapılacak çok iş vardı. Mutfak tadilatına uzun zaman cesaret edebildik. Gördüklerimize inanamadık" dedi.

    "HÂLÂ ORADA SAKLI KALACAKTI"

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    Mutfak zeminini kazdıkları anda karşıların 60 bin sterlin (yaklaşık 2 milton 445 bin TL) değerinde madeni para çıktığını söyleyen Betty, "Eğer zemini indirmemiş olsaydık hâlâ orada saklı kalacaklardı. Sanırım İngiliz İç Savaşı sırasında gömüldüler ve kişi onları geri almak istedi ama hiç şansı olmadı" dedi.

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    İçinde Elizabeth I, Kral James I ve Kral Charles I dönemlerine ait bozulmamış durumda basılmış paralar bulundu. Kral I. Charles'ın bir madeni parası 5.000 (yaklaşık 203 bin TL) sterline satılırken, James I madeni parası çifte 2.700 (yaklaşık 110 bin TL) sterlin kazandırdı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Birleşik Krallık madeni para
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