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    4. Okul bahçesinde skandal! Öğretmen 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklanarak yaralandı

    Okul bahçesinde skandal! Öğretmen 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklanarak yaralandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 13:20
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    Galler'in Carmarthenshire kentindeki bir lisenin bahçesinde yaşanan olay yerel basında geniş yankı uyandırdı. Olayda öğretmenin ismi açıklanmayan 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklandığı ifade edildi. Öğretmen 'kırmızı kod' alarmı kapsamında kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınırken hayati tehlikeyi atlattığı belirtildi.

    MYNET|DIŞ HABERLER Galler'in Carmarthenshire kentindeki bir lisenin bahçesinde öğretmen Liz Hopkin 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklandı. Bir kız öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda Hopkin'in dışında başka öğretmen ve öğrencilerin de yaralandığı belirtildi. Daily Mail'in haberine göre, Hopkin hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

    Carmarthenshire Komutanı Müfettiş Ross Evans olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklanmasında, "İki öğretmen ve bir genç öğrenci bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Genç bir kız cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı ve şu anda polis nezaretinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.

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