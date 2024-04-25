Okul bahçesinde skandal! Öğretmen 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklanarak yaralandı

MYNET|DIŞ HABERLER Galler'in Carmarthenshire kentindeki bir lisenin bahçesinde öğretmen Liz Hopkin 14 yaşındaki öğrencisi tarafından boynundan bıçaklandı. Bir kız öğrencinin gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda Hopkin'in dışında başka öğretmen ve öğrencilerin de yaralandığı belirtildi. Daily Mail'in haberine göre, Hopkin hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Carmarthenshire Komutanı Müfettiş Ross Evans olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklanmasında, "İki öğretmen ve bir genç öğrenci bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Genç bir kız cinayete teşebbüs şüphesiyle tutuklandı ve şu anda polis nezaretinde tutuluyor" ifadelerini kullandı.