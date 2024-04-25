Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! İhanet görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Az bile yapmışsın"

Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı.

Söz konusu görüntülerin çekildiği yer belirtilmezken kadının kocasını yakaladığı anlar, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) "Karı kocasını otel odasında başka bir kadınla uyurken yakaladı" notuyla paylaşıldı.

Kocasını başka bir kadının yanında gören eş adamın yakasına yapışarak hesap sordu. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmışsın" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evlilik dışı ilişki bu aralar moda oldu" yorumunda bulundu.