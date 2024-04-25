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    4. Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! İhanet görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Az bile yapmışsın"

    Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı! İhanet görüntülerini sosyal medyadan paylaşınca viral oldu... "Az bile yapmışsın"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 08:46
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde bir kadın kocasının ihanetiyle yüzleşti. Kocasının kendisini aldattığından şüphelenerek otel odasına giden kadın onu başka bir kadınla yatakta uyurken yakaladı. Sinirlerine hakim olamayan kadın kocasının yakasına yapışıp hesap sorarken o anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekerek viral olmayı başardı.

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    Söz konusu görüntülerin çekildiği yer belirtilmezken kadının kocasını yakaladığı anlar, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter) "Karı kocasını otel odasında başka bir kadınla uyurken yakaladı" notuyla paylaşıldı.

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    Kocasını başka bir kadının yanında gören eş adamın yakasına yapışarak hesap sordu. O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Az bile yapmışsın" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evlilik dışı ilişki bu aralar moda oldu" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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