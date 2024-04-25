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    4. Doğum yaparken karısının yanında olmak isteyen baba bayıldı! O anları sosyal medyadan paylaştı... "Resmen rol çalmak bu"

    Doğum yaparken karısının yanında olmak isteyen baba bayıldı! O anları sosyal medyadan paylaştı... "Resmen rol çalmak bu"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 09:51
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    Yeni doğum yapan bir anne , kocasının bebeğinin doğumu sırasında bayıldığı komik anı TikTok'tan paylaşınca viral olmayı başardı. Paylaşımında karısının doğuma hazırlandığı anlarda heyecandan bayılan babayla ilgilenen hemşireler yer aldı. O anlar TikTok'ta 13.2 milyon izlenmeye ulaştı.

    TikTok'ta Corianne Johnson kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın kocasının doğumuna eşlik etmek istediği sırada bayıldığı anları gösterdi. Doğuma hazırlandığı anlarda kocası Cody'in yerde kıvrandığı anları gösteren Johnson gönderisini, "Elinden gelenin en iyisini yaptı" notuyla paylaştı.

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    Kocasının bayılmasından sonra hemşirelerin onunla ilgilendiği anları çekmeye devam eden kadın, "Cody'ye bir meyve suyu kutusu verildi ve bu çetin sınavı atlatması için bir kanepeye yatırıldı. Önceden bayılacağını tahmin ediyordu aslında. İğnelerle baş edemiyor. İğnenin sırtıma girdiğini bile görmedi; sadece iğneyi gördü ve hepsi bu. Benimle iddiaya girdiği için çok pişman" ifadelerini kullandı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü benzer bir deneyimi yaşadıklarını söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Kocam epiduralin omurgama girdiğini görünce bayıldı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Resmen rol çalmak bu" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Hemşirenin soğukkanlı bir şekilde yürümesi gerçekten harika" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tiktok
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