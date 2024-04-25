Spor salonunda kıyafeti uygunsuz bulunan kadın kovuldu! Gözyaşlarına hakim olamadı... "Bu resmen zorbalık"

TikTok'ta 'shelby.bellz' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kadın yerel bir spor salonuna yüksek belli tayt ve spor sutyeniyle gittiğini söyledi. Yaşadığı durumu anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan genç kadın bir spor salonu çalışanının yanına gelerek antrenman yaptığı sırada spor salonundan ayrılmasını istediğini söyledi.

Spor salonu çalışanının kıyafet kuralları konusunda kendisini uyardığını dile getiren Shelby, "Ben spor salonuna gittim. Danışmadaki kadın spor salonunun politikaya sahip olduğunu söyledi ve spor sutyeni giyilmesine izin verilmediğini belirtti. 'Bu seferlik sorun yok ama karnınızı gösteremezsiniz. Gelecek sefer bilginiz olsun' dedi. Antrenmanımı yapmaya gittim ama koşu bandındayken 15 dakika sonra spor salonunun program koordinatörü yanıma geldi ve gitmemi istedi" ifadelerini kullandı.

"KÜÇÜMSEYİCİ BİR TAVRI VARDI"

Tek seferlik olarak spor sutyeniyle antrenman yapılmasına izin verilmesine rağmen sonrasında bir çalışanın kendisini kovmasına anlam veremediğini ifade eden Shelby, "Benden daha zayıf bir kadın bu şekilde giyinseydi onu da kovarlar mıydı? Küçümseyici bir tavır vardı. Özellikle karnımı göstermeme gerektiği konusunda uyarıldım" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Shelby'e hak verdiğini dile getirirken diğer bir kısmı ise spor salonundaki kıyafet kurallarına uyulması gerektiğini savundu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Gerçekten başka bir kişiye bunu yaparlar mıydı? Ben de merak ediyorum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kıyafet kuralları şart Yoksa limitler zorlanıyor" yorumunu yaptı.