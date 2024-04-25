Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Dünya bu 'sugar baby'i konuşuyor! Erkekleri dolandırmanın el kitabını yayınladı... Milyonlarca lira kazandı

    Dünya bu 'sugar baby'i konuşuyor! Erkekleri dolandırmanın el kitabını yayınladı... Milyonlarca lira kazandı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.04.2024 11:51
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Japonya'da "Sugar baby Riki (Şeker Bebek Riri)" takma adıyla tanınan 25 yaşındaki bir kadın erkekleri dolandırmak ve dolandırıcılık eylemlerinin nasıl gerçekleştirileceğini açıklayan bir kılavuz satma suçundan tutuklandı.

    Japonya'da Nagoya Bölge Mahkemesi, "Şeker Bebek Riri" takma adıyla tanınan 25 yaşındaki bir kadına romantik bir kişi aracılığıyla üç erkeği 946 bin Euro dolandırdığı ve dolandırma eylemlerini açıklayan el kitapçığı satışı gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezası ve 48 bin Euro para cezası verdi.

    2

    Asıl adı Mai Watanabe olan sanık Aralık ayındaki duruşma sırasında suçunu kabul ederek pişmanlık duyduğunu dile getirmişti. Mahkemede Riki'nin 50 yaş üzerindeki üç erkekle duygusal bir yakınlık kurduğu ve onları anlattığı hikayelerle kandırarak maddi çıkar sağlamak amacıyla dolandırdığı ortaya çıktı. Aynı zaman Riri'nin “Şeker Bebekler İçin Referans Kitabı” adında bir el kitapçığını satışa sunduğu da ifade edildi.

    İlginizi Çekebilir

    Metroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptı

    Metroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptı

     12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

    12 yaşındaki çocuğun başına talih kuşu kondu! Resmen hazine buldu

     2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

    2024 yılı için iki tahmini tuttu! Kehanetleri merakla bekleniyor

     Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

    Vefat eden kocasının dizüstü bilgisayarını karıştırdı! Gördüklerine inanamadı

     İşin aslı bambaşka çıktı

    İşin aslı bambaşka çıktı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Başlarına talih kuşu kondu! İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktıBaşlarına talih kuşu kondu! İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktı
    Ekstra bagaj ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki...Ekstra bagaj ücreti ödememek için öyle bir şey yaptı ki...
    'Dahilik' denildi! Bu uçak tüyosu viral oldu'Dahilik' denildi! Bu uçak tüyosu viral oldu
    Anahtar Kelimeler:
    dolandırıcılık Japonya
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Dilan Polat duruşma salonunda Engin Polat'ı görünce elini tuttu! Kızını görüp dokunmak isteyince hakim uyardı... Gözyaşları sel oldu

    Dilan Polat duruşma salonunda Engin Polat'ı görünce elini tuttu! Kızını görüp dokunmak isteyince hakim uyardı... Gözyaşları sel oldu

    Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

    Öğretmenden öğrencisine cinsel istismar! 'Dudaklarını ben öpeyim...'

    Başlarına talih kuşu kondu! İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktı

    Başlarına talih kuşu kondu! İçinden hayatlarını değiştirecek servet çıktı

    Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı

    Kocasını otel odasında başka bir kadınla yakaladı

    Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

    Yolculara aldırmadı! Metroda şov yaptı

    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! Gözyaşları içinde anlattı

    Kıyafeti uygunsuz bulununca kovuldu! Gözyaşları içinde anlattı

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    "Columbia her zaman bir numara!" %50'ye varan indirimler devam ediyor

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    "Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    Ömür boyu garantili Stanley termoslarda indirim devam ediyor

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.