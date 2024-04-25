Dünya bu 'sugar baby'i konuşuyor! Erkekleri dolandırmanın el kitabını yayınladı... Milyonlarca lira kazandı

Japonya'da Nagoya Bölge Mahkemesi, "Şeker Bebek Riri" takma adıyla tanınan 25 yaşındaki bir kadına romantik bir kişi aracılığıyla üç erkeği 946 bin Euro dolandırdığı ve dolandırma eylemlerini açıklayan el kitapçığı satışı gerekçesiyle dokuz yıl hapis cezası ve 48 bin Euro para cezası verdi.

Asıl adı Mai Watanabe olan sanık Aralık ayındaki duruşma sırasında suçunu kabul ederek pişmanlık duyduğunu dile getirmişti. Mahkemede Riki'nin 50 yaş üzerindeki üç erkekle duygusal bir yakınlık kurduğu ve onları anlattığı hikayelerle kandırarak maddi çıkar sağlamak amacıyla dolandırdığı ortaya çıktı. Aynı zaman Riri'nin “Şeker Bebekler İçin Referans Kitabı” adında bir el kitapçığını satışa sunduğu da ifade edildi.