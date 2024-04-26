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    4. Havalimanı otomatından aldığı kahve sonrasında hastanelik oldu! 36 saat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi... Son mesajı: 'Göremiyorum' oldu

    Havalimanı otomatından aldığı kahve sonrasında hastanelik oldu! 36 saat yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdi... Son mesajı: 'Göremiyorum' oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    26.04.2024 08:32
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    İspanya'nın Mayorka Adası'nın Palma kenti yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanındaki bir otomattan içecek satın alarak susuzluğunu gidermeye çalışan 21 yaşındaki yolcu aniden fenalaşarak hastanelik oldu. 36 saat yoğun bakımda kalan kadın yaşam mücadelesi veren kadının arkadaşlarına fenalaşmadan önce attığı son mesajda 'Göremiyorum' ifadesini kullandığı ortaya çıktı.

    21 yaşındaki ismi açıklanmayan bir yolcu Palma kenti yakınlarındaki Son Sant Joan havaalanında bulunan bir otomattan kahve satın aldı. İspanyol haber sitesi Ultima Hora'nın haberine göre kadın, kahveyi içmeye başladığında tadının tuhaf olduğunu fark etti ve bardağa daha yakından baktığında içinde bir sürü böceğin gezindiğini gördü.

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    Kahveyi içtikten sonra yüzü şişmeye, boğazı kapanmaya başlayan ve anafilaktik şok yaşayan kadın nefes almakta zorluk yaşadı. Palma'daki bir kliniğe götürülmeden önce kendisine havaalanı sağlık hizmetleri tarafından adrenalin verildi.

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    36 saat boyunca yopun bakımda yaşma mücadelesi veren kadın sağlığına kavuşurken ailesi havalimanı yönetiminden şikayetçi oldu. Havalimanı söz konusu otomatın kullanımdan kaldırıldığını olayın dikkatsizlik nedeniyle yaşanan bir yaralanma olduğunu bildirdi.

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    Anahtar Kelimeler:
    yoğun bakım havalimanı
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