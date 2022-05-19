19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlanıyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır, Mardin, Elazığ, Siirt, Batman, Bingöl ve Şırnak'ta19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla törenler düzenlendi.

Diyarbakır'da Valilik önündeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nüammer Uslu tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen törende de, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu, öğretmenler zeybek oynadı.

Vali Ali İhsan Su, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödül vermesiyle tören sona erdi.

Törene, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Muhammet Şerif Aydın ve vatandaşlar katıldı.

- Mardin

Mardin'de Hükümet Konağı'nda düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören, 21 Kasım Şehir Stadyumunda devam etti.

Öğrencilerin şiirler okuduğu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ekibi, tekvando, karate ve wushu takımları gösteri sundu, koşu yarışması yapıldı.

Vali Mahmut Demirtaş, yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerini verdi.

Törene, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile çok sayıda vatandaş katıldı.

- Elazığ

Elazığ'da Valilik Meydanı'nda düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, alandaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Törende konuşan Eren, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının azmi ve kararlılığı ile 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yakılan meşalenin bugün de yanmaya devam ettiğini söyledi.

Ülkenin her yerinde bayramın coşkuyla kutlandığını aktaran Eren, "1919'da Mustafa Kemal Atatürk, Kurtuluş Savaşını başlattığında ülkemiz çok zor şartlardaydı. Ülkenin dört bir yanında üstün bir savaş ve gayretle, Anadolu'nun her yerinde Kuvayı Milliye'nin oluşumuyla büyük bir mücadele örneği gösterdiler." diye konuştu.

- Siirt

Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk sunulmasıyla başlayan törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Siirt Atatürk Stadı'nda devam eden törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hayati Kısacık, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Gençlik adına konuşmanın yapıldığı ve gençlik şiirinin okunduğu törende, jimnastik, tekvando ve judo gösterisi sunuldu.

Çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin tarafından ödülleri verildi.

Kortej yürüyüşüyle sona eren törene, Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Obut, Siirt Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Cahit Pesen, kamu kurum ile sivil toplum kuruluşların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

- Batman

Batman'da Valilik bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Şafi Özperk, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Atatürk Parkında devam eden kutlamada, türküler seslendirildi, halk oyunları gösterisi yapıldı, çeşitli kategorilerde düzenlenen yarışmalarda derece elde eden gençlere hediyeler verildi.

Törene, Vali Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Hava Seyrüsefer Albay İhsan Kaplan, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, kurum amirleri, siyasi parti yetkilileri ve sivil toplum kuruluş temsilcileri katıldı.

- Bingöl

Bingöl'de, kutlamalar kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar, 200 metre uzunluğundaki Türk bayrağıyla Çapakçur Viyadüğü'nden Şehir Stadyumu'na kadar yürüdü.

Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törende, halk oyunları ekipleri ve sporcular tarafından gösteri sunuldu.

Vali Kadir Ekinci ve Belediye Başkanı Erdal Arıkan tarafından çeşitli yarışmalarda dereceye giren sporculara ödül verildi.

- Şırnak

Şırnak'ta Valilik önünde düzenlenen törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Ayar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Spor Salonu'nda devam eden programda, öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu, halk oyunları ekibi, tekvando, jimnastik, karate ve wushu takımları gösteri sundu, çeşitli branşlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Törene, Vali Osman Bilgin, Mersin Valiliğine atanan Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman ve davetliler katıldı.

