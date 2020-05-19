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19 Mayıs Bozyazı’da törende kutlandı

MERSİN HABERLERİ  | 19.05.2020 13:20 | Son Güncelleme

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sade bir törenle kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Aydul, Atatürk Anıtına çelenk sundu.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, korona virüs salgını dolayısıyla sosyal mesafe kuralları çerçevesinde sade bir törenle kutlandı.
15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende, Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Ahmet Aydul, Atatürk Anıtına çelenk sundu. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrası tören sona erdi.
Sosyal mesafe kuralları çerçevesinde maske takılarak gerçekleştirilen törene, Bozyazı Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, İlçe Jandarma Komutanı Özer Dinçer, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Güngör, Bozyazı Sahil Güvenlik Komutanı Çağlar Hanımeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Gedik ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

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İkindi
16:32
Akşam
19:52
Yatsı
21:22

Mersin Nöbetçi Eczaneler19 Mayıs Salı

Demirel Eczanesi
Merkez
Doğan Eczanesi
Merkez
Güngör Eczanesi
Merkez
Kırpık Eczanesi
Merkez
Kösel Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Nevgül Eczanesi
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