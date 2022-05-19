19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta, nerede? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Rock müziğin sevilen ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alacak. Peki 19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak? Ünlü rock'çının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili bilgiler haberimizde...

19 MAYIS TEOMAN KONSERİ SAAT KAÇTA?

Teoman'ın da aralarında yer aldığı birçok isim İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında birçok etkinliği bir araya getiren bir programa imza attı.

Teoman, saat 20.30'da sahneye çıkacak.

TEOMAN 19 MAYIS'TA İZMİR'DE NEREDE SAHNE ALACAK?

İzmir'de saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahneye çıkacak.

GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

Bulunduğu yer: Cumhuriyet Myd.

Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

GÜNDOĞDU MEYDANINA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak’ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca’dan Alsancak’a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca’dan Konak’a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak’tan Alsancak’a gidilebilmektedir.

Bornova’dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak’a varılabilir.

Karşıyaka’dan vapurla, İZBAN ile Alsancak’a varılabilir.

Öte yandan metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak’a ulaşılabilmektedir.

