MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak?

19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak?

19.05.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Teoman , 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda İzmir'de konser verecek. Ünlü şarkıcının nerede, saat kaçta sahne alacağını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İzmirliler, 19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak? soru ve konu başlıklarını arama motorlarında sorguluyor. İşte ünlü rock müzik şarkıcısının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili bilgiler...

19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak?

19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta, nerede? sorusunun cevabını öğrenmek isteyen kişiler internette araştırma yapmaya başladı. Rock müziğin sevilen ismi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği etkinlikte sahne alacak. Peki 19 Mayıs Teoman konseri saat kaçta? Teoman 19 Mayıs'ta İzmir'de nerede sahne alacak? Ünlü rock'çının 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda vereceği konser ile ilgili bilgiler haberimizde...

19 MAYIS TEOMAN KONSERİ SAAT KAÇTA?

Teoman'ın da aralarında yer aldığı birçok isim İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenecek olan etkinlikte sahne alacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında birçok etkinliği bir araya getiren bir programa imza attı.

Teoman, saat 20.30'da sahneye çıkacak.

TEOMAN 19 MAYIS'TA İZMİR'DE NEREDE SAHNE ALACAK?

İzmir'de saat 20.00'de 350 metrelik Atatürk posteri fener alayı ile Cumhuriyet Meydanı'ndan Gündoğdu Meydanı'na taşınacak. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İnciraltı Kent Ormanı'nda düzenlediği gençlik kampında gün boyu etkinlikler devam ederken, Gündoğdu Meydanı'nda saat 20.30'da rock müziğinin sevilen ismi Teoman gençlerle buluşacak. Ardından DJ Mahmut Orhan sahneye çıkacak.

GÜNDOĞDU MEYDANI NEREDE?

Gündoğdu Meydanı, İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak semtinde yer alan bir meydandır. Şehirdeki birçok organizasyon, konser, miting ve kutlama burada gerçekleşir.

Bulunduğu yer: Cumhuriyet Myd.
Adres: Alsancak, 35220 Konak/İzmir

GÜNDOĞDU MEYDANINA NASIL GİDİLİR?

Gündoğdu Meydanı'na gitmek için Alsancak’ın herhangi bir yerine ulaşmanız yeterlidir. Gündoğdu Meydanı, Alsancak’ın her yerine yürüme mesafesindedir.

Buca’dan Alsancak’a gitmek için İZBAN kullanılabilir. Öte yandan Buca’dan Konak’a giden 104, 304 ve diğer Konak otobüsleri ile Konak’tan Alsancak’a gidilebilmektedir.

Bornova’dan Alsancak'a ulaşımın en kolay yolu, 63 numaralı otobüsle sağlanır. Bunun dışında metroya binip, İZBAN aktarmasıyla da kolayca Alsancak’a varılabilir.

Karşıyaka’dan vapurla, İZBAN ile Alsancak’a varılabilir.

Öte yandan metro istasyonu olan yerlerden, metroya binip Hilal ya da Halkapınar istasyonlarından İZBAN aktarmasıyla Alsancak’a ulaşılabilmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?Erkek ihtiyacı hissetmiyor musunuz?
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
Oyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıtOyuncu oldu! Sevişme sahnesi yorumuna bomba yanıt
Anahtar Kelimeler:
İzmir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Eintracht Frankfurt kazandı, Fenerbahçe kaybetti!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

Biden'dan merak edilen 'Türkiye' sorusuna dikkat çeken yanıt!

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

3600 ek göstergede ‘yansıtma oranı’ detayı

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

İlginizi Çekebilir

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Milyonlar sebebini merak ediyordu: ''Çünkü aile zayıflıktır''

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Bacağına karşılık tam 4 milyon sterlin istedi!

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Transeksüel model itiraf etti! “Ailem beni reddetti ama...”

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.