YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Samsun
  4. 19 Mayıs’ta büz açmaya giden şahıs ölü bulundu

19 Mayıs’ta büz açmaya giden şahıs ölü bulundu

06.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde tıkalı büzü açmaya giden şahıs ölü bulundu.

Olay, Düzköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kapalı olan büzü açamayan Muhammet Çarkçı (54), Muhtar İsmet Usta’yı telefonla arayarak yardım istedi. Muhtar da kepçenin birazdan geleceğini söyledi. Muhtar kepçeyi gönderdiğini söylemek için Çarkçı’yı aradı ama ulaşamadı. Olay yerine giden muhtar, Muhammet Çarkçı’yı yüzüstü yatar halde buldu.

Olay yerine gelen jandarma ve sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede kalp krizi sonucu öldüğü belirlenen Muhammet Çarkçı, bugün Düzköy Mahallesi’nde defnedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Samsun’da sel ve heyelanla mücadeleSamsun’da sel ve heyelanla mücadele
Engelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacakEngelsiz Şehir Balıkesir Çalıştayı yapılacak
Antalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti, bu yıl tamamlanacakAntalya'da binlerce dekar araziye su sağlayacak Kızılaliler Göleti, bu yıl tamamlanacak
Anahtar Kelimeler:
Samsun

Samsun Namaz Vakitleri 6 Haziran Salı

İmsak
02:57
Sabah
04:55
Öğle
12:38
İkindi
16:38
Akşam
20:11
Yatsı
22:01

Samsun Nöbetçi Eczaneler 6 Haziran Salı

Gülşah eczanesi
Alacam
Ayhan eczanesi
Bafra
Ladik mutlu eczanesi
Ladik
Burcu eczanesi
Terme
Reis eczanesi
Ilkadim
Baran eczanesi
Vezirkopru
Cedit eczanesi
Asarcik
Tümünü Göster
Samsun ECZANELER
Samsun ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

“Cadıları kaydettim” dedi, sosyal medyada gündem yarattı

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Kuzey Kore uydusu Güney Kore’yi korkuttu! Siren sesleri, panik...

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Erkek kılığına girerek taciz etti! Annesi gerçeği ifşa etti

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Dayanıklı, işlevsel, pratik: Samsonite çantada 1300 TL indirim! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.