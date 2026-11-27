Kanal D’nin Yeşilçam esintili dizisi Haysiyet için final kararı verildi. Düşük reklam geliri ve bütçe krizine daha fazla dayamayan dizinin 13. bölümle final yapacağı öğrenildi.

Kerem Alışık, Doğukan Güngör, Reha Özcan ve Merih Öztürk’ün başrollerini paylaştığı diziye Simay'ın eski sevgilisi rolüyle dahil olan Emin Günenç final kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

İNDİRİM DE YAPILDI

Günenç, "Reklam olayları yüzünden dizi final kararı aldı. Halbuki sette ilk indirimi yapan ekip bizdik. Reytingimiz 4,90 civarında, bizden daha kötü reytingi olan işler devam ediyor. Bu karar neden alındı anlam veremedik" dedi.

YAYIN GÜNÜ DEĞİŞTİ

Final kararıyla gündeme gelen Haysiyet'in yayın gününde de değişikliğe gidildi. Salı akşamları ekrana gelen dizi, artık perşembe günleri seyircisinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölüm fragmanında yayın günündeki değişiklik de duyuruldu.